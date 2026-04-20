Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long" diễn ra đúng dịp 30/4 và 1/5

Chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5 tới, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Tâm điểm của tuần lễ là không gian triển lãm hoành tráng với quy mô hơn 400 gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại và mở.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Trong đó, phân khu chuyên đề “Lúa thơm - Tôm sạch - Đậm tình Cửu Long” với 130 gian hàng được coi là “trái tim” của chuỗi giao thương nông nghiệp. Tại đây, khách tham quan và các đối tác sẽ được trực tiếp trải nghiệm những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp truy xuất nguồn gốc và hệ thống thiết bị cơ giới tiên tiến. Đây được xem là cơ hội vàng để các hợp tác xã tiếp cận nền tảng số trong quản trị, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ sản phẩm OCOP và định hình hướng đi mới cho ngành hàng lúa gạo khu vực.

Song hành cùng các hoạt động trưng bày, Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất, mang sứ mệnh tôn vinh giá trị “hạt ngọc trời” và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản vùng cực Nam Tổ quốc.

Đại diện Sở NN-MT thông tin về cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện còn bao gồm hàng loạt diễn đàn chuyên sâu và hoạt động văn hóa sôi nổi như: Hội thảo bảo tồn di sản gắn với du lịch, chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”, Ngày hội việc làm và Chung kết cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian lễ hội đa sắc màu, phản ánh hơi thở phát triển năng động của địa phương.

Lễ khai mạc Tuần lễ và trao giải Cuộc thi gạo ngon sẽ được tổ chức trang trọng vào lúc 20h ngày 25/4/2026, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp quy mô 120 giàn.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Cà Mau cho biết, mục tiêu cuối cùng của chuỗi sự kiện là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh con người Cà Mau hào sảng, thân thiện. Ông cũng kỳ vọng các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đồng hành, đưa tin có chiều sâu để hỗ trợ tỉnh Cà Mau quảng bá tiềm năng, lợi thế, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Cà Mau “dễ thương vô cùng”.

Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức thi món ngon trong Tuần lễ.

Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026 hướng tới chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI. Bên cạnh đó, sự kiện còn hướng tới, hiện thực hóa khát vọng, phát triển khoa học, công nghệ, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực của nền kinh tế xanh, đồng thời tạo không gian kết nối thực chất giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.