Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long" diễn ra đúng dịp 30/4 và 1/5

Thứ Hai, 18:47, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/4, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, tỉnh Cà Mau, họp báo công bố Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026.

Chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5 tới, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Tâm điểm của tuần lễ là không gian triển lãm hoành tráng với quy mô hơn 400 gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại và mở.

cuoc thi gao ngon Dong bang song cuu long dien ra dung dip 30 4 va 1 5 hinh anh 1
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Trong đó, phân khu chuyên đề “Lúa thơm - Tôm sạch - Đậm tình Cửu Long” với 130 gian hàng được coi là “trái tim” của chuỗi giao thương nông nghiệp. Tại đây, khách tham quan và các đối tác sẽ được trực tiếp trải nghiệm những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp truy xuất nguồn gốc và hệ thống thiết bị cơ giới tiên tiến. Đây được xem là cơ hội vàng để các hợp tác xã tiếp cận nền tảng số trong quản trị, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ sản phẩm OCOP và định hình hướng đi mới cho ngành hàng lúa gạo khu vực.

Song hành cùng các hoạt động trưng bày, Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất, mang sứ mệnh tôn vinh giá trị “hạt ngọc trời” và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản vùng cực Nam Tổ quốc.

cuoc thi gao ngon Dong bang song cuu long dien ra dung dip 30 4 va 1 5 hinh anh 2
Đại diện Sở NN-MT thông tin về cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện còn bao gồm hàng loạt diễn đàn chuyên sâu và hoạt động văn hóa sôi nổi như: Hội thảo bảo tồn di sản gắn với du lịch, chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”, Ngày hội việc làm và Chung kết cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian lễ hội đa sắc màu, phản ánh hơi thở phát triển năng động của địa phương.

Lễ khai mạc Tuần lễ và trao giải Cuộc thi gạo ngon sẽ được tổ chức trang trọng vào lúc 20h ngày 25/4/2026, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp quy mô 120 giàn.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Cà Mau cho biết, mục tiêu cuối cùng của chuỗi sự kiện là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh con người Cà Mau hào sảng, thân thiện. Ông cũng kỳ vọng các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đồng hành, đưa tin có chiều sâu để hỗ trợ tỉnh Cà Mau quảng bá tiềm năng, lợi thế, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Cà Mau “dễ thương vô cùng”.

cuoc thi gao ngon Dong bang song cuu long dien ra dung dip 30 4 va 1 5 hinh anh 3
Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức thi món ngon trong Tuần lễ.

Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026 hướng tới chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI. Bên cạnh đó, sự kiện còn hướng tới, hiện thực hóa khát vọng, phát triển khoa học, công nghệ, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực của nền kinh tế xanh, đồng thời tạo không gian kết nối thực chất giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau Văn hóa Du lịch Kinh tế Mũi Cà Mau Cực Nam Cuộc thi Gạo gon Lúa gạo ĐBSCL nông dân nông thôn
Tin liên quan

Cà Mau đôn đốc nhà thầu, không vì giá vật liệu cao mà chậm tiến độ

VOV.VN - Dù giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung hạn chế nhưng các đơn vị thi công cùng chính quyền địa phương tại Cà Mau đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, nhằm đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư công.

VOV.VN - Dù giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung hạn chế nhưng các đơn vị thi công cùng chính quyền địa phương tại Cà Mau đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, nhằm đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư công.

Thả hơn 2 triệu con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Cà Mau

VOV.VN - Hôm nay 31/3, tại cửa biển Gành Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Gành Hào tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2026) .

VOV.VN - Hôm nay 31/3, tại cửa biển Gành Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Gành Hào tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2026) .

Duyệt chủ trương đầu tư tuyến vành đai hơn 2.300 tỷ đồng tại Cà Mau

VOV.VN - Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến Vành đai 1 với số vốn hơn 2.360 tỉ đồng.

VOV.VN - Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến Vành đai 1 với số vốn hơn 2.360 tỉ đồng.

