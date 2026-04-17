中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau: Xây dựng khát vọng tri thức từ sách trong kỷ nguyên số

Thứ Sáu, 21:36, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, nêu thực trạng, người Việt đang dùng mạng xã hội 6 tiếng mỗi ngày, đứng hàng đầu khu vực, trong khi đọc sách ít hơn nhiều lần các nước trong khu vực.

Tối 17/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

ca mau xay dung khat vong tri thuc tu sach trong ky nguyen so hinh anh 1
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tham quan gian sách trưng bày tại sự kiện

Đây là sự kiện thường niên do UBND tỉnh tổ chức, không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị của sách mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào đọc sách trong cộng đồng. Sự kiện năm nay gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự kế thừa tri thức và khả năng thích ứng linh hoạt của văn hóa đọc trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, đánh giá, sách là kho tàng vô giá, là người bạn đồng hành giúp con người hoàn thiện nhân cách và mở rộng thế giới quan.

Ông Thanh cho rằng, văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở kỹ năng đọc thuần túy mà là một nghệ thuật tiếp thu, phản biện và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong đó, môi trường học đường đóng vai trò then chốt để gieo mầm và hình thành thói quen quý báu này cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ hiện đại, sự lên ngôi của sách điện tử, sách nói và thư viện số đang mở ra những cơ hội chưa từng có để đưa tri thức đến gần hơn với mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.

ca mau xay dung khat vong tri thuc tu sach trong ky nguyen so hinh anh 2
Ông Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại buổi lễ

Ông Thanh bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng, giới trẻ đang ngày càng lệ thuộc vào mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến. Ông dẫn chứng, trung bình mỗi người Việt dành tới hơn 6 tiếng mỗi ngày để truy cập internet, nhưng tỷ lệ đọc sách lại thấp đến mức báo động, chỉ đạt khoảng 1 cuốn mỗi năm, thấp hơn nhiều lần các nước trong khu vực.

Để xây dựng một thế hệ trẻ Cà Mau vững vàng về tri thức và nhân cách, tỉnh Cà Mau đề ra 4 giải pháp. Trọng tâm là việc đẩy mạnh phong trào đọc sách thông qua các không gian đọc thân thiện và các hoạt động trải nghiệm thực tế như hội trại, cuộc thi sáng tác.

ca mau xay dung khat vong tri thuc tu sach trong ky nguyen so hinh anh 3
Học sinh tham gia chương trình tìm mua sách

Đồng thời, chú trọng việc định hướng sử dụng công nghệ có trách nhiệm, lồng ghép giáo dục văn hóa số và kỹ năng sống để giúp người trẻ làm chủ công nghệ thay vì bị cuốn theo nó. Đây là một hành trình dài đầy thách thức, cần có sự đồng lòng của gia đình, nhà trường và xã hội để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, giàu bản sắc văn hóa và tư duy sắc bén

Trong buổi lễ, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026” đã chính thức được phát động, hứa hẹn trở thành sân chơi bổ ích để lan tỏa tình yêu sách trong học đường.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau Đại sứ Văn hóa đọc Ngày sách ý nghĩa của sách con đường tương lai tri thức trong cuộc sống sách số công nghệ mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu
Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của ông P.T.R (73 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16/4 sau một cuộc tranh cãi trong gia đình, nghi phạm là con trai nạn nhân.

Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu

Cà Mau: Điều tra nguyên nhân người đàn ông 73 tuổi tử vong sau cuộc nhậu

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của ông P.T.R (73 tuổi, ngụ xã Đầm Dơi). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16/4 sau một cuộc tranh cãi trong gia đình, nghi phạm là con trai nạn nhân.

Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động
Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động

VOV.VN - Ngày 16/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Lê Ngọc Quý (26 tuổi) mức án 14 năm tù về hai tội danh “Mua bán người” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động

Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động

VOV.VN - Ngày 16/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Lê Ngọc Quý (26 tuổi) mức án 14 năm tù về hai tội danh “Mua bán người” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4
Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị đón phương tiện lưu thông trở lại từ ngày 30/4.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị đón phương tiện lưu thông trở lại từ ngày 30/4.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục