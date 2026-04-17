Cà Mau: Xây dựng khát vọng tri thức từ sách trong kỷ nguyên số

Tối 17/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tham quan gian sách trưng bày tại sự kiện

Đây là sự kiện thường niên do UBND tỉnh tổ chức, không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị của sách mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào đọc sách trong cộng đồng. Sự kiện năm nay gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự kế thừa tri thức và khả năng thích ứng linh hoạt của văn hóa đọc trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, đánh giá, sách là kho tàng vô giá, là người bạn đồng hành giúp con người hoàn thiện nhân cách và mở rộng thế giới quan.

Ông Thanh cho rằng, văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở kỹ năng đọc thuần túy mà là một nghệ thuật tiếp thu, phản biện và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong đó, môi trường học đường đóng vai trò then chốt để gieo mầm và hình thành thói quen quý báu này cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ hiện đại, sự lên ngôi của sách điện tử, sách nói và thư viện số đang mở ra những cơ hội chưa từng có để đưa tri thức đến gần hơn với mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.

Ông Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại buổi lễ

Ông Thanh bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng, giới trẻ đang ngày càng lệ thuộc vào mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến. Ông dẫn chứng, trung bình mỗi người Việt dành tới hơn 6 tiếng mỗi ngày để truy cập internet, nhưng tỷ lệ đọc sách lại thấp đến mức báo động, chỉ đạt khoảng 1 cuốn mỗi năm, thấp hơn nhiều lần các nước trong khu vực.

Để xây dựng một thế hệ trẻ Cà Mau vững vàng về tri thức và nhân cách, tỉnh Cà Mau đề ra 4 giải pháp. Trọng tâm là việc đẩy mạnh phong trào đọc sách thông qua các không gian đọc thân thiện và các hoạt động trải nghiệm thực tế như hội trại, cuộc thi sáng tác.

Học sinh tham gia chương trình tìm mua sách

Đồng thời, chú trọng việc định hướng sử dụng công nghệ có trách nhiệm, lồng ghép giáo dục văn hóa số và kỹ năng sống để giúp người trẻ làm chủ công nghệ thay vì bị cuốn theo nó. Đây là một hành trình dài đầy thách thức, cần có sự đồng lòng của gia đình, nhà trường và xã hội để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, giàu bản sắc văn hóa và tư duy sắc bén

Trong buổi lễ, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026” đã chính thức được phát động, hứa hẹn trở thành sân chơi bổ ích để lan tỏa tình yêu sách trong học đường.