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Đà Nẵng đặt mốc giải ngân đầu tư công từng tháng đến cuối năm

Thứ Tư, 14:40, 14/10/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 88% vào cuối tháng 10 và đạt 98% vào cuối năm 2026.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% vào cuối tháng 10, đạt 93% vào cuối tháng 11 và 98% vào cuối tháng 12; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027.

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Dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã hoàn thành

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh những dự án đang chuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý IV. Thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, vật liệu và giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư được đôn đốc huy động tối đa nguồn lực cho những dự án trọng điểm như Bến container cảng Liên Chiểu; nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

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Một số dự án trước đây do Ban Quản lý dự án cấp huyện làm chủ đầu tư nay được bàn giao về UBND cấp xã

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Thành phố quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn với kết quả thực hiện và giải ngân của từng dự án. Các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công phải được xử lý nghiêm”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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