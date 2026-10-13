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Lâm Đồng mỗi tháng phải giải ngân vốn đầu tư công được gần 3.500 tỷ đồng

Thứ Ba, 13:00, 13/10/2026
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VOV.VN - Vốn đầu tư công của Lâm Đồng sau 9 tháng mới đạt 55% kế hoạch do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Để bù đắp khoảng trống tiến độ, tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm phải tăng tốc giải ngân gần 3.500 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời siết chặt kỷ luật và quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương.


Tính đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng mới đạt 55%, thấp hơn 10% so với mục tiêu đề ra là 65%.

Nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng xác định do công tác tổ chức thực hiện, trong đó vướng mắc lớn nhất là khâu giải phóng mặt bằng chiếm gần 54% tổng số vốn chưa giải ngân được.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2026 tổng vốn đầu tư công mà tỉnh Lâm Đồng cần giải ngân là gần 10.500 tỷ đồng tương đương mỗi tháng địa phương phải giải ngân được gần 3.500 tỷ đồng.

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Các dự án giao thông trọng điểm của Lâm Đồng đang được đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công.

Giải pháp mà Lâm Đồng đưa ra là động viên, đốc thúc nhà thầu có mặt bằng đến đâu thi công đến đó; cắt hợp đồng, công khai lên mạng đấu thầu quốc gia đối với các nhà thầu yếu kém.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, sẽ kiên quyết điều chuyển cán bộ địa phương nếu để xảy ra chậm giải phóng mặt bằng và mốc thời gian cuối cùng để các địa phương có dự án hoàn thành công việc này là ngày 30/10 tới.

“Tới 30/10 chậm nhất tất cả các dự án phải xong. Nếu không xong trách nhiệm của địa phương chịu trước. Khó đâu báo đó không chờ họp mới nói. Nhắn tin cho tôi, ở đây Chủ tịch và Bí thư đều có hết. Zalo có cả, đồng thời gửi văn bản về Uỷ ban nhân dân tỉnh để có cơ sở để mà tính toán về công tác chỉ đạo” - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

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Lâm Đồng họp đêm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tối 27/7, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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