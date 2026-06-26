Đà Nẵng đề nghị lập Trung tâm công nghiệp hỗ trợ vùng

6 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính khi đạt tỷ lệ tăng hơn 10%, trong khi ngành khai khoáng giảm hơn 54%. Những con số này phản ánh rõ định hướng thu hẹp dần năng lượng hóa thạch, đòi hỏi các giải pháp chuyển dịch dài hạn trong cơ cấu các ngành sản xuất công nghiệp của thành phố.

Đại diện Cục Điện lực, Bộ Công Thương phát biểu

Cơ cấu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng tiếp tục được thành phố triển khai đồng bộ, bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển hệ thống điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, một số ngành vẫn còn gặp khó khăn do biến động thị trường, chi phí đầu vào cao, thiếu hụt nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất doanh nghiệp. Hiện, thành phố đang triển khai một số hoạt động để phát triển sản xuất công nghiệp, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Công Thương quan tâm, hỗ trợ thành phố trong triển khai Khu Thương mại Tự do. Thành phố mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ Đà Nẵng thành lập Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng tại Đà Nẵng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư máy móc thiết bị và vận hành Trung tâm trong giai đoạn 2026- 2030.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố quy hoạch lại chiến lược phát triển, trong đó có rà soát lại quy hoạch điện VIII: “Quan trọng nhất bây giờ phải xây dựng một loạt chiến lược, chiến lược công nghiệp, chiến lược năng lượng, chiến lược khoáng sản và chiến lược về biển nữa. Tôi đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố xây dựng trung tâm phát triển công nghiệp vùng, tháng 8 phải xong. Chúng ta phải tính cả phương án nằm ở đâu, trụ sở như thế nào, nguồn ở đâu. Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại thực hiện điện VIII của thành phố, Bộ Công Thương nên ủng hộ thành phố”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, trước đây, thành phố Đà Nẵng chỉ có nghiệp cơ khí nhỏ, không đáng kể, chủ yếu phát triển du lịch dịch vụ. Tuy vậy, sau hợp nhất, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khu Công nghiệp Chu Lai rất lớn, dư địa này rất đáng để thành phố tập trung phát triển công nghiệp.

Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu

Về xây dựng Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng tại Đà Nẵng, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: “Trung tâm công nghiệp hỗ trợ thì ở miền Trung buộc phải có, quyết tâm chính trị rồi, thời gian tới sẽ phối hợp với thành phố để xây dựng trung tâm này. Về công nghiệp hỗ trợ, thành phố sau khi đánh giá, rà soát lại thì cũng phải có chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa vả nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí”.