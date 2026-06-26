Quảng Ngãi rà soát thu hồi tiền hỗ trợ 416 trường hợp

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội HĐND tỉnh Quảng Ngãi cùng các tổ chức hội đặc thù về việc rà soát, thu hồi tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại Trung tâm - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo nghị quyết này, có 1.630 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Kon Tum (cũ) đã nhận kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một năm sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã luân chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, các trường hợp này phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại Trung tâm - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đã tổng hợp 416 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện phải hoàn trả tiền hỗ trợ trong các quý III, IV năm 2025 và quý I năm 2026. Các đơn vị được yêu cầu rà soát lại danh sách, bổ sung lý do hoàn trả, cập nhật kết quả thu hồi kinh phí và hoàn thiện hồ sơ.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, nhưng đến nay vẫn còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa hoàn trả số tiền hỗ trợ vào ngân sách nhà nước sau khi nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Đối với 1.214 trường hợp còn lại, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xác định những trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách để thực hiện thu hồi kinh phí đã nhận hỗ trợ.