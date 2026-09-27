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Giúp người dân vùng biên giới Đà Nẵng thoát nghèo

Chủ Nhật, 20:35, 27/09/2026
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VOV.VN - Ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cây, con giống, vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo.

Tại xã miền núi Tây Giang, nhiều nông dân Cơ Tu mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Trên những quả đồi trước đây chỉ thâm canh cây keo lá tràm thì nay trải rộng những vườn ba kích, đẳng sâm xanh tốt. 

Câu chuyện vượt khó vươn lên của ông Nguyễn Văn Sao ở xã Tây Giang được nhiều người biết đến. Mấy năm trước, ông Sao chỉ trồng cây keo, thu nhập không cao. Ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng, chuyển sang trồng cây ba kích tím. Gia đình ông hiện có gần 10.000 cây ba kích tím trên diện tích gần 1 ha.  

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Ông Nguyễn Văn sao đi đầu trong phát triển kinh tế trồng cây dược liệu ở xã miền núi Tây Giang.

Ông Nguyễn Văn Sao cho biết, nếu như trước đây, phải loay hoay làm thế nào để có việc làm, có thu nhập để cuộc sống đỡ khó khăn thì nay nhờ trồng cây dược liệu, gia đình đã có cuộc sống khấm khá. Hiện nay, ông tiếp tục trồng thêm 1 ha Sâm Ngọc Linh, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sao cho biết thêm: “Tôi trồng cây ba kích làm theo công nghệ cao giảm bớt công lao động, lắp đặt các hệ thống tưới tiêu. Tôi trồng 10 ngàn cây, bước đầu có động lực. Mong muốn chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi, một số phương tiện như máy móc nếu làm theo hướng công nghiệp. So với các cây trồng khác thì cây ba kích bước đầu hơi khó chăm sóc nhưng cây này thuộc cây dược liệu, về lâu dài chúng ta giữ được nguồn gen và tự ươm thành cây giống sẽ mang lại kinh tế cho bà con”.

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Ông Nguyễn Văn Sao mở rộng diện tích trồng Sâm Ngọc Linh.

Ông A Lăng Minh, ở xã Sông Kôn cho biết: Vài năm lại đây, nhận thấy giá trị kinh tế của cây ngô, sắn không còn cao nên ông đã quyết định chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như: Mít cao sản, chôm chôm, xoài, bưởi da xanh và chăn nuôi heo đen để nâng cao giá trị kinh tế. Ông Minh vừa làm, vừa học tập, rút kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn mô hình sản xuất của mình.

"Trước đây hoàn cảnh khó khăn, được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn nuôi heo đen, trồng thêm cây ăn quả, nâng cấp thêm khu trang trại. Cuộc sống hiện tại so với trước đây đỡ hơn nhiều. Trước đây gạo ăn không có mà bây giờ đỡ nhiều rồi, vì có chính quyền, Đảng nhà nước quan tâm đến đồng bào dân tộc phát triển kinh tế”, ông A Lăng Minh chia sẻ. 

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Mô hình nuôi heo đen bản địa của ông A Lăng Minh.

Từ những khoản vay phù hợp cộng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ đồng bào Cơ tu ở phía tây thành phố Đà Nẵng đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đây cũng là một trong những nền tảng góp phần để xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với vùng sâu, vùng xa chúng tôi ưu đãi dành nguồn vốn Ngân hàng chính  sách xã hội nhiều hơn để đầu tư những mô hình kinh tế trên địa bàn miền núi theo từng vùng, khu vực địa phương. Chúng tôi đang làm các chương trình, dự án, mô hình giúp bà con miền núi nuôi bò sinh sản, xây dựng những mô hình nuôi heo bản địa, trồng cây đẳng sâm, cây ba kích, Sâm Ngọc Linh qua Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo hướng kinh tế tập thể. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả rất cao”.

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Ông A Lăng Minh cho biết, trồng mít cao sản có giá trị kinh tế cao so với trồng các loại cây khác.
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 Chính quyền địa phương hỗ trợ con giống giúp người dân miền núi mở rộng chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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