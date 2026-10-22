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Đà Nẵng kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững

Thứ Năm, 11:30, 22/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay 22/10, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo quốc tế “Công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh mới hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững – Xu thế tất yếu toàn cầu”, diễn ra sáng 22/10 tại thành phố Đà Nẵng.


Thông tin tại hội thảo cho biết, thành phố Đà Nẵng định hướng đổi mới công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, chuyển từ hỗ trợ an sinh đơn thuần sang hợp tác kiến tạo phát triển bền vững.

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Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Catalyste+ (Canada) tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

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Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án về an sinh xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu…

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mang đến nguồn lực tài chính hỗ trợ an sinh xã hội, y tế, giáo dục, góp phần chuyển giao kinh nghiệm quản trị, tri thức và các mô hình phát triển hiệu quả. Tại Đà Nẵng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dịch chuyển từ phương thức hỗ trợ mang tính chất an sinh, nhân đạo đơn thuần sang phương thức hợp tác mang tính đồng kiến tạo, phát triển bền vững.

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Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Đà Nẵng ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai viện trợ, bảo đảm minh bạch, đúng quy định và phát huy hiệu quả thực chất tại cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: “Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ thành phố tiếp cận các công nghệ xanh tiên tiến, các mô hình kinh tế tuần hoàn đã thành công trên thế giới. Đồng thời, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng dẫn cho người dân về kỹ năng vận hành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.

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Đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho rằng, cần gắn thế mạnh của từng tổ chức với nhu cầu phát triển cụ thể của địa phương, đồng thời chú trọng tính bền vững của các dự án sau khi nguồn tài trợ kết thúc.

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Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phát biểu

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng đề xuất thành phố Đà Nẵng chủ động xác định nhu cầu, xây dựng các chương trình ưu tiên ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng; tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế tham gia thiết kế, thử nghiệm những mô hình mới về kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, sinh kế xanh và khởi nghiệp khí hậu.

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững là xu thế tất yếu của toàn cầu. Trên hành trình ấy, không một quốc gia hay tổ chức nào có thể đi một mình. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam muốn đi nhanh bằng động lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời muốn đi xa hơn với sự đồng hành, hợp tác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế”, ông Hùng nói.

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Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Thời đại và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, mở rộng cơ hội phối hợp trong nhiều lĩnh vực.

Thông qua các đợt ký kết hợp tác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối vận động, tiếp nhận và điều phối nguồn lực phi chính phủ nước ngoài, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển của thành phố.

Trước đó, qua hai đợt hợp tác, thành phố đã ký kết với 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng số tiền cam kết tài trợ 132,5 tỷ đồng. Đến nay, các chương trình, dự án này đang được triển khai và giải ngân đúng tiến độ, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển xanh và bền vững.

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Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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