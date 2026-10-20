English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Fab-Lab, bước tiến mới của ngành bán dẫn Đà Nẵng

Thứ Ba, 18:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án Fab-Lab tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 dự kiến khánh thành cuối tháng 11/2026. Công trình này được kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, gắn đào tạo với sản xuất, tạo động lực để Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.


Tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, dự án Fab-Lab (Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn) do Công ty Cổ phần VSAP LAB đầu tư đang dần hoàn thiện các hạng mục. Đây là dự án trọng điểm, đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng.

fab-lab, buoc tien moi cua nganh ban dan Da nang hinh anh 1
Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab) tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 2.200 m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700 m². Công trình gồm Phòng Lab phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn mới và phòng Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến. Khi hoàn thành, dự kiến đạt công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, dự kiến công trình này khánh thành vào cuối tháng 11/2026. Theo đó, Fab-Lab mở ra kỳ vọng về một hạ tầng nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến tại Đà Nẵng. Từ công trình này, thành phố Đà Nẵng có thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp với nhà trường, nhà khoa học và đối tác quốc tế. Ông Nguyễn Bảo Anh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Cổ phần VSAP LAB kỳ vọng, đặt Fab-Lab trong một bài toán rộng hơn: làm sao để nghiên cứu không dừng trong phòng thí nghiệm mà có thể đi tới thử nghiệm, chuyển giao và sản xuất; làm sao để tri thức, thiết bị và nhân lực trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

fab-lab, buoc tien moi cua nganh ban dan Da nang hinh anh 2
Công trình Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn đang dần hoàn thiện

Fab-Lab được triển khai trong bối cảnh Đà Nẵng đang thúc đẩy hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển công nghệ mới.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng các đề án và chương trình về phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp công nghệ số. Thành phố Đà Nẵng định hướng tạo dựng môi trường đầu tư có hạ tầng sẵn sàng và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, điện tử công nghệ cao.

“Chúng tôi muốn chứng minh trước các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược toàn cầu thấy một Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số tại thành phố. Phổ biến công khai các chính sách ưu đãi đặc thù, thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao”, ông Bửu nói.

fab-lab, buoc tien moi cua nganh ban dan Da nang hinh anh 3
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (giữa) cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tiến độ dự án Fab-Lab tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2

Định hướng của thành phố Đà Nẵng cũng cho thấy hạ tầng công nghệ cần đi cùng môi trường chính sách và khả năng kết nối nguồn lực. Với Fab-Lab, sức lan tỏa sẽ lớn hơn nếu dự án tạo được liên kết thường xuyên với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và mạng lưới khách hàng; đồng thời góp phần đưa nhân lực được đào tạo tiếp cận môi trường nghiên cứu và sản xuất thực tế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại. Tinh thần đó đặt ra yêu cầu các địa phương không chỉ tiếp nhận công nghệ mà cần xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và từng bước làm chủ những công nghệ có ý nghĩa chiến lược.

Ở cấp quốc gia, yêu cầu đặt ra với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ là thu hút dự án mà còn tạo ra doanh nghiệp có năng lực, công nghệ được thương mại hóa và sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng: “Chúng tôi mong Đà Nẵng không chỉ thu hút nguồn lực quốc tế vào thành phố mà còn giúp các doanh nghiệp Đà Nẵng vươn ra thị trường quốc tế, cũng như đưa công nghệ, sản phẩm và thương hiệu của Đà Nẵng ra khu vực và thế giới. Đà Nẵng sẽ tạo ra những doanh nghiệp tiên phong, những công nghệ tiên phong và những sản phẩm tiên phong của Việt Nam trên khu vực và thế giới”.

fab-lab, buoc tien moi cua nganh ban dan Da nang hinh anh 4
Fab-Lab là dự án trọng điểm nhằm đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng

Fab-Lab không chỉ là dấu mốc hạ tầng công nghệ mà còn là phép thử về năng lực biến tri thức thành giá trị. Khi nghiên cứu gắn với đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa, nơi đây sẽ góp phần phát triển nhân lực làm chủ công nghệ, tạo động lực cho ngành bán dẫn Đà Nẵng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.JPG

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng thúc đẩy sandbox tài sản mã hóa, phát triển du lịch số
Đà Nẵng thúc đẩy sandbox tài sản mã hóa, phát triển du lịch số

VOV.VN - Đà Nẵng đang từng bước mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các giải pháp công nghệ mới, hướng đến ứng dụng tài sản mã hóa trong hệ sinh thái du lịch số, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng thúc đẩy sandbox tài sản mã hóa, phát triển du lịch số

Đà Nẵng thúc đẩy sandbox tài sản mã hóa, phát triển du lịch số

VOV.VN - Đà Nẵng đang từng bước mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các giải pháp công nghệ mới, hướng đến ứng dụng tài sản mã hóa trong hệ sinh thái du lịch số, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN
Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng cam kết cơ chế "một cửa" thông thoáng nhất đón nhà đầu tư bán dẫn
Đà Nẵng cam kết cơ chế "một cửa" thông thoáng nhất đón nhà đầu tư bán dẫn

VOV.VN - Chiều 10/7, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đà Nẵng cam kết cơ chế "một cửa" thông thoáng nhất đón nhà đầu tư bán dẫn

Đà Nẵng cam kết cơ chế "một cửa" thông thoáng nhất đón nhà đầu tư bán dẫn

VOV.VN - Chiều 10/7, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI
Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI
Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI

VOV.VN - Sáng 30/3, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) tổ chức Chương trình Gặp gỡ Chính quyền – Doanh nghiệp Đà Nẵng – Chemnitz.

Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI

Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI

VOV.VN - Sáng 30/3, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) tổ chức Chương trình Gặp gỡ Chính quyền – Doanh nghiệp Đà Nẵng – Chemnitz.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp