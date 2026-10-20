Fab-Lab, bước tiến mới của ngành bán dẫn Đà Nẵng



Tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, dự án Fab-Lab (Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn) do Công ty Cổ phần VSAP LAB đầu tư đang dần hoàn thiện các hạng mục. Đây là dự án trọng điểm, đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng.

Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab) tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 2.200 m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700 m². Công trình gồm Phòng Lab phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn mới và phòng Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến. Khi hoàn thành, dự kiến đạt công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, dự kiến công trình này khánh thành vào cuối tháng 11/2026. Theo đó, Fab-Lab mở ra kỳ vọng về một hạ tầng nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến tại Đà Nẵng. Từ công trình này, thành phố Đà Nẵng có thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp với nhà trường, nhà khoa học và đối tác quốc tế. Ông Nguyễn Bảo Anh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Cổ phần VSAP LAB kỳ vọng, đặt Fab-Lab trong một bài toán rộng hơn: làm sao để nghiên cứu không dừng trong phòng thí nghiệm mà có thể đi tới thử nghiệm, chuyển giao và sản xuất; làm sao để tri thức, thiết bị và nhân lực trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Công trình Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn đang dần hoàn thiện

Fab-Lab được triển khai trong bối cảnh Đà Nẵng đang thúc đẩy hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển công nghệ mới.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng các đề án và chương trình về phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp công nghệ số. Thành phố Đà Nẵng định hướng tạo dựng môi trường đầu tư có hạ tầng sẵn sàng và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, điện tử công nghệ cao.

“Chúng tôi muốn chứng minh trước các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược toàn cầu thấy một Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số tại thành phố. Phổ biến công khai các chính sách ưu đãi đặc thù, thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao”, ông Bửu nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (giữa) cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tiến độ dự án Fab-Lab tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2

Định hướng của thành phố Đà Nẵng cũng cho thấy hạ tầng công nghệ cần đi cùng môi trường chính sách và khả năng kết nối nguồn lực. Với Fab-Lab, sức lan tỏa sẽ lớn hơn nếu dự án tạo được liên kết thường xuyên với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và mạng lưới khách hàng; đồng thời góp phần đưa nhân lực được đào tạo tiếp cận môi trường nghiên cứu và sản xuất thực tế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại. Tinh thần đó đặt ra yêu cầu các địa phương không chỉ tiếp nhận công nghệ mà cần xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và từng bước làm chủ những công nghệ có ý nghĩa chiến lược.

Ở cấp quốc gia, yêu cầu đặt ra với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ là thu hút dự án mà còn tạo ra doanh nghiệp có năng lực, công nghệ được thương mại hóa và sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng: “Chúng tôi mong Đà Nẵng không chỉ thu hút nguồn lực quốc tế vào thành phố mà còn giúp các doanh nghiệp Đà Nẵng vươn ra thị trường quốc tế, cũng như đưa công nghệ, sản phẩm và thương hiệu của Đà Nẵng ra khu vực và thế giới. Đà Nẵng sẽ tạo ra những doanh nghiệp tiên phong, những công nghệ tiên phong và những sản phẩm tiên phong của Việt Nam trên khu vực và thế giới”.

Fab-Lab là dự án trọng điểm nhằm đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng

Fab-Lab không chỉ là dấu mốc hạ tầng công nghệ mà còn là phép thử về năng lực biến tri thức thành giá trị. Khi nghiên cứu gắn với đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa, nơi đây sẽ góp phần phát triển nhân lực làm chủ công nghệ, tạo động lực cho ngành bán dẫn Đà Nẵng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.