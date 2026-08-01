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Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

Thứ Bảy, 23:33, 01/08/2026
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VOV.VN - Tối 1/8, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".

Lễ hội diễn ra từ ngày 31/7 - 3/8 tại Công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh ở phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu.

Chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động chuyên đề về văn hóa, khoa học, xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương và trải nghiệm du lịch dược liệu, hướng tới từng bước xây dựng lễ hội trở thành sự kiện thường niên của ngành dược liệu Việt Nam.

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Ông Lê Hoàng Hiệp, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham quan các gian hàng trưng bày

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch nhằm tôn vinh giá trị Sâm Ngọc Linh. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển ngành dược liệu trở thành một trong những ngành kinh tế sinh học có giá trị cao của Việt Nam.

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Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng đến hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu. Trong đó, trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm; phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc tái hiện hành trình của Sâm Ngọc Linh từ đại ngàn đến khát vọng vươn ra thế giới, kết hợp bản sắc văn hóa của các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh'noong, Cơ Tu với công nghệ trình diễn hiện đại. Bên cạnh đó là Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh với hội thi và đấu giá các cây sâm đạt giải; hội thảo khoa học quốc tế về phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh; chương trình kết nối giao thương quốc tế cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch và ẩm thực dược liệu. Nguồn kinh phí thu được từ phiên đấu giá các cây sâm đoạt giải sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn vùng sâm, hỗ trợ phát triển cộng đồng và trao học bổng tặng học sinh khu vực miền núi, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của lễ hội.

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Doanh nghiệp, hộ trồng sâm giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại lễ hội.

Với những người nhiều năm gắn bó với cây sâm, việc tổ chức lễ hội không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực để người dân tiếp tục bảo tồn, phát triển "quốc bảo" của Việt Nam.

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Chị Hồ Thị Thúy Ngân (bên phải) trưng bày và giới thiệu sâm Ngọc Linh tại lễ hội.

Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm trên núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng: “Thông qua lễ hội này, người trồng sâm chúng tôi kỳ vọng thành phố Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài”.

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Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trưng bày tại lễ hội

Theo Ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh của ngành dược liệu, từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chế biến sâu đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Qua đó, từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng mới của thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế sinh học và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu và y học tự nhiên thế giới.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng lễ hội còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, gắn bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu với xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.

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Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ hội.

 Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Giá trị ấy đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm chung: phát triển cây sâm phải giữ được rừng; mở rộng thị trường phải bảo đảm chất lượng; nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống của người dân vùng sâm. Tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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