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Đà Nẵng lần đầu dựng không gian trưng bày Sâm Ngọc Linh cạnh Chợ đêm Sơn Trà

Thứ Sáu, 22:46, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngay cạnh Chợ đêm Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lần đầu tiên trưng bày 50 gian hàng Sâm Ngọc Linh và dược liệu, nơi du khách được tận tay chạm, nếm thử, học cách nhận biết sâm thật - giả, hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa của người Xê Đăng giữa lòng phố biển.

Lần đầu đưa Sâm Ngọc Linh đến không gian trải nghiệm giữa trung tâm Đà Nẵng

Tối 10/7, tại khu vực đối diện Chợ đêm Sơn Trà, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, khai mạc Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và sẽ duy trì định kỳ hằng tháng.

Da nang lan dau dung khong gian trung bay sam ngoc linh canh cho dem son tra hinh anh 1
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng (thứ ba từ trái sang) tham quan các gian trưng bày

Chương trình do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND phường An Hải và Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng tổ chức với chủ đề “Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh - Gắn kết không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng”. Chương trình lần này diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7, trên diện tích khoảng 600 m² với 50 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Ông Nguyễn Đức Ánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sâm Việt Linh tham gia chương trình cho biết: “Tôi rất tự hào là người con quê hương xứ Quảng, có nhiều năm trồng sâm Ngọc Linh ở đỉnh núi Ngọc Linh. Sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hợp nhất, chúng tôi rất kỳ vọng những chương trình như thế này sẽ tạo tiền đề để phát triển vùng dược liệu Sâm Ngọc Linh, đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế”.

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Lần đầu tiên 50 gian hàng Sâm Ngọc Linh và dược liệu được trưng bày tại trung tâm thành phố Đà Nẵng

Không gian trưng bày được chia thành nhiều khu chuyên đề: Khu trưng bày Sâm Ngọc Linh và sản phẩm chế biến từ sâm; khu trưng bày dược liệu; khu trình diễn, trải nghiệm sản phẩm; khu hướng dẫn phân biệt Sâm Ngọc Linh và dược liệu thật, giả; khu giới thiệu tour, tuyến du lịch trải nghiệm vùng trồng sâm.

Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, giới thiệu quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong khuôn khổ chương trình còn có chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như trình diễn cồng chiêng, múa vòng xoang, chương trình nghệ thuật truyền thống.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mới sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về vùng nguyên liệu, điều kiện tự nhiên, hệ thống giao thông, logistics, thương mại và dịch vụ. 

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho rằng, đây là nền tảng để thành phố hình thành chuỗi giá trị khép kín cho Sâm Ngọc Linh và dược liệu, từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, kiểm định chất lượng đến xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu.

Da nang lan dau dung khong gian trung bay sam ngoc linh canh cho dem son tra hinh anh 3
Du khách hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa của người Xê Đăng

“Sau lễ khai mạc hôm nay, chương trình sẽ được duy trì tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng tại khu vực chợ đêm Sơn Trà. Chúng tôi kỳ vọng việc tổ chức thường xuyên sẽ giúp hình thành một điểm tiếp xúc tiến thương mại ổn định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động quảng bá liên tục thay vì chỉ tham gia sự kiện ngắn ngày. Qua đó, từng bước xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo”, ông Huỳnh Xuân Sơn kỳ vọng.

Sâm Ngọc Linh hiện được bảo tồn, phát triển chủ yếu tại vùng núi Ngọc Linh, trong đó có các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng thuộc thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), được thành phố xác định là một trong những sản phẩm chủ lực trong định hướng phát triển ngành dược liệu.

Cùng thời điểm này, hai ngày qua tại thành phố Đà Nẵng còn diễn ra Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ VI năm 2026, quy tụ 180 gian hàng với hơn 400 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến nay, toàn thành phố đã có 473 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, góp phần giải quyết đầu ra, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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