Sâm Ngọc Linh quý hiếm hàng đầu thế giới vẫn chưa "xuất ngoại" được

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến 3/8 tại Công viên APEC, trung tâm thành phố Đà Nẵng và tại các vùng trồng sâm thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Vân, Trà Leng, Trà Tập, Bến Hiên, phía Tây thành phố. Lễ hội quy tụ khoảng 60 gian hàng cùng chuỗi 10 hoạt động, hướng tới trở thành dấu mốc thường niên tôn vinh cây sâm quý của Việt Nam.

Nổi bật là: Lễ cúng Thần Sâm và trao giống sâm tại Đền thờ sâm Ngọc Linh; Lễ khai mạc tối 1/9; Ngày hội Tôn vinh sâm Ngọc Linh; Hội thảo khoa học quốc tế về sâm và dược liệu; chương trình “Ngày sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam”.

Trong đó, Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang bản sắc các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng, Bh'noong, Cơ Tu. Ngày hội Tôn vinh sâm Ngọc Linh gồm hội thi và đấu giá cây sâm, nguồn thu tại ngày hội được dùng để bảo tồn vùng sâm và học bổng học sinh miền núi.

Ông Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc VTV8 cung cấp thông tin lễ hội tại họp báo.

Tại họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi vì sao sâm Ngọc Linh - dược liệu đặc hữu, quý hiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có mã số vùng trồng; giải pháp nào để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế cũng như ngăn chặn tình trạng sâm giả, phá giá ảnh hưởng đến người trồng.

Đại diện các cơ quan chuyên môn thành phố Đà Nẵng cho biết, việc thiếu mã số vùng trồng không phải nguyên nhân duy nhất khiến sản phẩm khó xuất khẩu. Để ra thị trường quốc tế, sâm còn phải đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và thương mại.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa đại diện các đơn vị đồng hành với chương trình.

Nhiều năm qua, địa phương chủ yếu tập trung bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, trong khi chế biến sâu, xây dựng thương hiệu còn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp đủ mạnh dẫn dắt chuỗi giá trị. Về xúc tiến thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông tin đã đưa sâm Ngọc Linh tiếp cận các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia với số lượng nhỏ. Tuy nhiên, việc xuất khẩu chính thống vẫn vướng do chưa hoàn thiện mã số vùng trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về bảo vệ thương hiệu, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, sâm Ngọc Linh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý, áp dụng tại các vùng thuộc Kon Tum và Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây. Sở đang khảo sát để mở rộng chỉ dẫn địa lý sang các vùng trồng khác, đồng thời xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chế biến sâu, hoàn thiện hai công cụ pháp lý này vào năm 2027.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) khảo sát vùng trồng sâm Ngọc Linh.

Về giải pháp căn cơ cho bài toán thương hiệu và thị trường quốc tế, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, chất lượng tốt là điều kiện cần nhưng chưa đủ, cần học kinh nghiệm từ Hàn Quốc để xây dựng thương hiệu chung “Sâm Việt Nam”, trong đó sâm Ngọc Linh là sản phẩm tiêu biểu.

Trước thực trạng sâm giả, ông Hồ Quang Bửu khẳng định, tại lễ hội sắp tới cũng như tại các phiên chợ sâm hiện nay đều có tổ thẩm định, cam kết sâm Ngọc Linh thật 100%; các cơ quan chức năng đang quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm, kể cả hình sự, các vi phạm về hàng giả, hàng nhái.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao đổi với các cơ quan báo chí.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, sau gần 1 năm triển khai mô hình đưa sâm xuống phố, ngoài phiên chợ sâm định kỳ tại Nam Trà My, thành phố đã tổ chức thêm phiên chợ sâm, dược liệu hằng tháng tại chợ đêm An Hải - trung tâm thành phố, phiên đầu tiên tiêu thụ gần 100 kg sâm Ngọc Linh.

Ông Hồ Quang Bửu chia sẻ thêm: “Rất may mắn, vừa qua có Kết luận 68 của Tổng Bí thư khi làm việc với Bộ Y tế - đây là một bước nhận định rất quan trọng, giống như một trang sử mới cho ngành dược liệu Việt Nam. Đà Nẵng rất may mắn khi có Quyết định 463 về trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia. Hiện nay, Bộ Y tế đang hỗ trợ thành phố rất nhiều, và chúng tôi cũng đang chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cụ thể, đáp ứng đúng thực tế, nền tảng của Việt Nam theo chỉ đạo của Trung ương”.