Đà Nẵng khởi công Khu công nghiệp Tam Anh 1 quy mô 167 héc-ta

Đến dự có các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (thứ 6 từ trái sang), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn nút khởi công Khu công nghiệp Tam Anh 1

Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/6/2015, điều chỉnh lần thứ 4 ngày 17/7/2026. Dự án thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2028, kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa chủ đầu tư và các đối tác

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai đúng tiến độ cam kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung khu vực; phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để Nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp và thu hút nhà đầu tư thứ cấp”, ông Bình nói.