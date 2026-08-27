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Công bố triển khai dự án cải tạo, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thứ Năm, 19:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, Bộ Tài chính và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1; Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Khai trương Dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City.

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Một góc Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án nâng tổng công suất lên 14 triệu hành khách/năm (10 triệu khách quốc nội, 4 triệu khách quốc tế), hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông, nhà xe cao tầng, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng cũng do ACV làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay, giúp tăng năng lực tiếp nhận tàu bay, giải quyết bài toán cao điểm và tạo dư địa phát triển lâu dài tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

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Nghi thức khởi động dự án

Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai trương Dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City. Dịch vụ được triển khai trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chuyến bay trên một nền tảng số thống nhất.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết, các dự án này là bước đi quan trọng trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

“Việc đầu tư đồng bộ nhà ga và sân đỗ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tổng thể, giảm áp lực trong giai đoạn cao điểm và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới. Riêng đối với ACV, mục tiêu không chỉ tăng công suất, chúng tôi mong muốn Nhà ga T1 trong tương lai phải hiện đại hơn, thuận tiện hơn, thân thiện hơn với hành khách và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng” - ông Nguyễn Đức Hùng nói.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không huyết mạch, đóng góp vô cùng quan trọng vào sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của lượng khách du lịch và giao thương, việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng sân bay để nâng cao năng lực khai thác và chất lượng phục vụ hành khách là đòi hỏi rất cấp thiết. 

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư ACV

Ông Lê Quang Nam đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố hoàn thiện thủ tục, khởi công Dự án Sân đỗ vào tháng 12/2026, hoàn thành tháng 7/2027 và Dự án Nhà ga T1 vào tháng 8/2027, hoàn thành toàn bộ tháng 8/2029.

“Đề nghị Cảng hàng không Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chủ động khai thác phương án hoạt động trong thời gian triển khai dự án, đảm bảo an toàn bay, duy trì chất lượng phục vụ phân luồng giao thông hợp lý, cung cấp thông tin kịp thời cho hành khách. Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm, kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện đại, đồng bộ, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách” - ông Lê Quang Nam nói.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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