Đà Nẵng làm sạch mã số thuế, xử lý doanh nghiệp không hoạt động ở tại chỉ đăng ký

Thực hiện “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh (gọi tắt là chiến dịch 595)” của UBND thành phố Đà Nẵng, ngành Thuế thành phố đang tập trung xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (gọi là trạng thái 03) và các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Đồng thời xử lý các trường hợp không đồng nhất dữ liệu giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống quản lý thuế; phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục tình trạng pháp lý hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Từ đầu tháng 5/2026, thuế cơ sở toàn thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, tổng kiểm tra thông tin và mời người nộp thuế lên thực hiện các thủ tục pháp lý như bổ sung thông tin nơi đăng ký kinh doanh, người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật; xóa mã số thuế nếu doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động…

Người nộp thuế đến tổ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp Thuế cơ sở 1 để bổ sung thông tin doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, cán bộ thuế gọi điện mời lên hỗ trợ trong 1 tuần là xong thủ tục xóa mã số thuế: “Tôi mở công ty xây dựng nhưng nhận thầu không được nên đi kiếm việc khác làm thuế, công ty không hoạt động nên giờ tôi xin giải thể công ty. Các bạn bên cơ quan thuế hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi thông báo tạm ngưng xong một thời gian cán bộ thuế liên hệ nói giải thể để hỗ trợ xóa mã số thuế và sau đó cơ quan thuế hỗ trợ tôi làm”, bà Dương Thị Thảo, nhà ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Người nộp thuế đến cơ quan thuế khai báo bổ sung thông tin

Bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1 phụ trách khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu cho biết, thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế- Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Bộ Tài chính, từ tháng 5/2026, đơn vị triển khai chiến dịch gồm thành lập tổ chỉ đạo và bộ phận giúp việc, phân công công chức thuế phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân.

Đến thời điểm này, thuế cơ sở 1 có hơn 20 ngàn hồ sơ trạng thái 03, 06 cần rà soát, xử lý, trong đó có hơn 8 ngàn hồ sơ là doanh nghiệp, tổ chức và gần 12 nghìn hồ sơ là hộ/cá nhân kinh doanh. Theo bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1, khó khăn hiện nay là nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, thông tin liên hệ không đầy đủ, thiếu chính xác.

“Chúng tôi đang phân nhóm đối với các hồ sơ đang còn phải rà soát theo các mức trên 10 năm, từ 5 năm đến dưới 10 năm, và dưới 10 năm và sẽ ưu tiên làm từ gần đến xa. Đây là nhóm những hồ sơ tương đối phức tạp do doanh nghiệp đã ngưng hoạt động trong thời gian rất dài và thực tế không còn có mặt tại địa chỉ đăng ký, người đại diện thì cũng khó liên hệ và đã thay đổi tthông tin qua nhiều năm. Trong khi đó nghĩa vụ thuế, hồ sơ thuế, tiền nợ vẫn còn”, bà Phúc nói.

Mỗi ngày, cán bộ thuế phải liên tục cập nhật, xử lý thông tin về người nộp thuế để bổ sung hoặc làm sạch dữ liệu

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 7037 về triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Thuế thành phố và Thuế cơ sở tổ chức rà soát, phân loại và xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, quản lý thuế và các quy định có liên quan. Các cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế cập nhật, lập danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để xử lý vi phạm và thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Đối với công tác xử lý vi phạm, cơ quan thuế có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế kéo dài, không hợp tác và đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý “Bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế”.

Các công chức Thuế Đà Nẵng làm việc liên tục trong chiến dịch làm sạch mã số thuế

Đến thời điểm này, Thuế thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 3.200 doanh nghiệp trong tổng số hơn 7.500 doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 (tức là đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), đạt gần 43%.

“Đối với công tác xử lý trạng thái 06 là nhiệm vụ khó khăn nhất trong toàn bộ chiến dịch. Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhưng tiến độ xử lý hồ sơ người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ vẫn còn rất thấp. Khó khăn chủ yếu là doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người đại diện theo pháp luật không còn cư trú tại địa phương, không liên hệ được với người nộp thuế, thiếu thông tin xác minh và việc phối hợp với các cơ quan còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu làm sạch dữ liệu của người nộp thuế”, ông Đỗ Chí Công, Trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1, Thuế Đà Nẵng cho biết.