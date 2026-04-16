Đà Nẵng sử dụng AI để hỗ trợ kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Đà Nẵng là một trong số các địa phương triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vượt tiến độ so với trung bình cả nước. Riêng khối doanh nghiệp, đến nay cả nước mới có khoảng 49,25% số doanh nghiệp đã và đang kê khai, trong khi thành phố Đà Nẵng đã đạt 70%. Để triển khai đảm bảo tiến độ, thành phố đã đưa nhiều giải pháp sáng tạo, đặc biệt sử dụng giám sát viên AI để hỗ trợ công tác kiểm tra, hậu kiểm rất hiệu quả.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 giai đoạn 1 với hơn 193.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hơn 1.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 77 tổ hợp tác đã được điều tra, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, thành phố đang triển khai giai đoạn 2, tập trung điều tra khối doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, yêu cầu đến 30/4 phải hoàn thành.

Đà Nẵng là địa phương có số doanh nghiệp đứng thứ 4 cả nước, với 44.567 doanh nghiệp. Đến ngày 13/4, hơn 70% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã và đang kê khai, trong khi cả nước mới đạt 49,25%; trong đó, số doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai đạt 33,60%, cả nước mới đạt 25,9%.

Ông Lê Trọng Thái, Giám đốc Nhà máy Bột mì Việt Ý thuộc Công ty TNHH Interflour Đà Nẵng cho rằng, nhờ được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nên doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai thông tin từ sớm.

Ông Lê Trọng Thái, Giám đốc Nhà máy Bột mì Việt Ý thuộc Công ty TNHH Interflour Đà Nẵng đăng nhập kê khai thông tin Tổng điều tra kinh tế

Theo ông Lê Trọng Thái, qua cuộc tổng điều tra này, doanh nghiệp có cơ hội để kiến nghị, đề xuất với chính quyền và cơ quan chức năng thành phố các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

“Phía công ty Interflour Đà Nẵng cũng đã phối hợp cung cấp thông tin, đáp ứng tất yêu cầu của Thống kê Đà Nẵng, các con số đưa ra cũng rất thực tế. Cái này cũng để cơ quan nhà nước hiểu biết tình hình của doanh nghiệp sẽ có những giải pháp, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp” - ông Thái chia sẻ.

Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra Kinh tế 2026 vừa điều chỉnh kế hoạch Tổng điều tra, rút ngắn thời gian 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố Đà Nẵng cho rằng, thời gian còn lại ít nên Ban chỉ đạo thành phố đã tổ chức Lễ phát động “Tuần kê khai cao điểm” kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, hợp tác trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác thống kê của Nhà nước. Thông thường đến ngày 31/3, các doanh nghiệp mới có báo cáo tài chính, lúc đó mới có số liệu để kê khai đầy đủ. Để đảm bảo tiến độ, thành phố cho phép kê khai những thông tin phi tài chính trước. Cụ thể, ngày từ đầu tháng 3, những thông tin không liên quan đến tài chính như: tên doanh nghiệp, loại hình, số lượng lao động, sản phẩm, thị trường, nguyên liệu… được cho kê khai trước 1 bước, chờ đến ngày có báo cáo tài chính sẽ tiếp tục kê khai.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra Kinh tế 2026

Trước đây, khi triển khai tổng điều tra, sau khi doanh nghiệp hoàn thành kê khai, cơ quan Thống kê phải dành thời gian từ 2 đến 3 tháng để kiểm tra, hiệu chỉnh thông tin. Lần này, thành phố áp dụng phương pháp làm song hành, không để phiếu tồn động. Khi doanh nghiệp kê khai xong thông tin là giám sát viên và điều tra viên phối hợp kiểm tra, giám sát chỉnh sửa ngay, không ngồi chờ như trước đây. Vì vậy, cán bộ phải làm ngày, làm đêm, kể cả ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng, hiện nay, số lượng giám sát viên chỉ bằng 1/10 điều tra viên. Vì vậy, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là sử dụng AI hỗ trợ cho giám sát viên phát hiện và sửa, hiệu chỉnh các lỗi sai sót kịp thời.

“Bây giờ, giám sát viên và điều tra viên là phải làm song hành, có nghĩa là vừa lo tiến độ và vừa lo sửa phiếu luôn, chứ không còn thời gian. Chúng tôi sử dụng AI để phát hiện lỗi. Ví dụ, khi AI phát hiện và báo 1 điều tra viên có 50 lỗi mà 3 ngày chưa sửa lỗi nào thì chúng tôi yêu cầu điều tra viên phối hợp với giám sát viên, liên hệ với doanh nghiệp để sửa lỗi. Như vậy, sử dụng AI và các phần mềm là giải pháp rất hiệu quả” - ông Vũ cho biết thêm.

Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra Kinh tế 2026 kiểm tra một doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra Kinh tế 2026, thành phố Đà Nẵng hiện xếp thứ 7 toàn quốc về tiến độ triển khai. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thành phố cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian triển khai điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trùng với thời gian chuyển đổi hình thức kê khai thuế, ít nhiều gây tâm lý e ngại của đối tượng cung cấp thông tin. Thời gian triển khai điều tra giai đoạn 2 trùng với thời gian doanh nghiệp làm báo cáo tài chính, đa số doanh nghiệp làm xong báo cáo tài chính mới vào kê khai. Hệ thống kê khai Webform giai đoạn đầu chưa hoàn thiện, còn xảy ra một số lỗi kỹ thuật, chưa ổn định, ảnh hưởng quá trình cập nhật dữ liệu của doanh nghiệp.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố cho biết, sẽ thay điều tra viên nếu không đáp ứng yêu cầu công việc: “Thời gian đã rút ngắn vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây là cơ sở để cho thành phố giao chỉ tiêu kinh tế xã hội cho các phường, xã sau này. Khi điều tra các hộ kinh doanh thì thuận lợi nhưng chuyển sang khối doanh nghiệp có gặp vướng mắc. Trong quá trình điều tra, nếu các điều tra viên không đáp ứng yêu cầu, không có sản phẩm hoặc có sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ phải thay thế ngay".