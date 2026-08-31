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Đà Nẵng thu ngân sách vượt 58 ngàn tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn thu đất đai

Thứ Hai, 19:53, 31/08/2026
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VOV.VN - Tổng thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đến hết tháng 7 vừa qua tăng hơn 83% so với cùng kỳ, đạt hơn 58 ngàn tỷ đồng; gần 40% trong số đó đến từ nguồn thu nhà, đất.

Theo thông tin từ cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng, đến hết tháng 7 năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 58 ngàn tỷ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa giữ vai trò chủ lực với hơn 53 ngàn tỷ đồng, chiếm 91,5% tổng thu.

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Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đáng chú ý, các khoản thu liên quan nhà, đất tăng đột biến tới gần 470%, chiếm gần 40% tổng thu, trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định, đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực: khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

Thành phố Đà Nẵng đang tăng cường quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên cho các công trình trọng điểm và chính sách an sinh xã hội. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố xác định 3 trọng tâm lớn: tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai; tạo bứt phá từ các động lực tăng trưởng mới; đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố Đà Nẵng 

“Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch; quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Lãnh đạo thành phố yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân từng dự án; Xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công” - ông Lê Ngọc Quang cho biết.

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Đà Nẵng khơi thông nguồn nhân lực, đón dòng đầu tư mới

VOV.VN - Đất sạch có thể chuẩn bị. Hạ tầng có thể đầu tư. Cơ chế, chính sách có thể từng bước hoàn thiện. Nhưng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể có ngay. Đây đang là một trong những vấn đề quan trọng đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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