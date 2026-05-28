Đà Nẵng trước cuộc đua Web3 và tài sản số

Giữa lúc thị trường tài sản số toàn cầu bước qua giai đoạn biến động mạnh, Hội nghị Unchained Summit Vietnam 2026 (chuỗi sự kiện hội nghị thượng đỉnh quốc tế thường niên hàng đầu về công nghệ blockchain, Web3 và tài sản số) tổ chức tại Đà Nẵng đã mở ra một góc nhìn khác: công nghệ blockchain và tài sản số không còn đơn thuần là “sân chơi đầu cơ”, mà đang dần trở thành một cấu phần của nền kinh tế số toàn cầu.

Trong hai ngày Hội nghị, hàng trăm chuyên gia công nghệ, quỹ đầu tư, doanh nghiệp blockchain, fintech, AI và đại diện các cơ quan quản lý từ nhiều quốc gia đã hội tụ tại Đà Nẵng cùng bàn về tương lai của Web3, tài sản số và kiến tạo niềm tin số.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng khẳng định: Việc tổ chức Unchained Summit Vietnam 2026 là cơ hội quan trọng để thành phố mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo và thu hút các dòng vốn công nghệ mới. “Chúng tôi tích cực hỗ trợ các chương trình ươm tạo và tăng tốc, phát triển công nghệ và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin tưởng rằng các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Unchained Việt Nam 2026 sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo triển vọng trong tương lai”.

Khác với các diễn đàn blockchain trước đây vốn tập trung vào xu hướng công nghệ hoặc đầu tư, Unchained Summit Vietnam 2026 cho thấy một chuyển động mới: câu chuyện lớn nhất giờ đây không còn là “crypto- tiền mã hóa/tiền điện tử tăng giá bao nhiêu” mà là làm thế nào để thị trường này tồn tại bền vững, minh bạch và được quản lý như một cấu phần của hệ thống tài chính.

Ông David Rogers, Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Công ty B2C2 nhìn nhận cú sụt giảm mạnh của thị trường tài sản số toàn cầu hồi tháng 10/2025 không chỉ là một đợt điều chỉnh giá mà là “bài kiểm tra sức chịu đựng” của toàn bộ hệ sinh thái tài sản số.

Theo vị chuyên gia này, cuộc khủng hoảng đã phơi bày hàng loạt vấn đề của thị trường tài sản số toàn cầu như thanh khoản biến mất khi thị trường cần nhất, nhiều nền tảng giao dịch ngừng nạp tiền, tài sản bảo chứng bị tê liệt và các cơ chế bán giải chấp tự động khiến thị trường hỗn loạn hơn.

Tuy nhiên, sau cú sốc ấy, thị trường không sụp đổ mà bắt đầu tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp và mang tính thể chế hơn. Stablecoin ngày càng trở thành “hạ tầng thanh khoản” của thị trường, trong khi các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dần giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc giao dịch.

Ông David Rogers cho rằng châu Á, đặc biệt là khu vực ASEAN đang trở thành tâm điểm của sự chuyển dịch này. “Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là ở các thị trường như Việt Nam, tiền điện tử không chỉ là một khoản đầu tư. Nó sẽ trở thành một phần cốt lõi của hệ thống tài chính”.

Không chỉ tập trung vào câu chuyện pháp lý, nhiều tham luận tại hội nghị còn đặt ra bài toán lớn hơn về xây dựng niềm tin số trong nền kinh tế dữ liệu. Việt Nam đang đứng trước “nghịch lý số”: nền kinh tế dữ liệu có tiềm năng rất lớn nhưng hạ tầng dữ liệu hiện nay lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền riêng tư, rò rỉ dữ liệu và mất niềm tin xã hội. Mô hình dữ liệu tập trung hiện nay khiến thông tin cá nhân dễ bị lạm dụng hoặc đánh cắp, trong khi người dùng gần như không có quyền kiểm soát thực sự đối với dữ liệu của mình.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều ý kiến đề xuất xây dựng “kiến trúc niềm tin số quốc gia” dựa trên ba trụ cột gồm: chủ quyền dữ liệu thuộc về công dân, tách biệt dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân, đồng thời Nhà nước đóng vai trò “neo tin cậy” thay vì trực tiếp kiểm soát dữ liệu…

Thực tế cho thấy, tại nhiều quốc gia đang phát triển, tiền mã hóa/tiền điện tử không còn là xu hướng bên lề mà đang dần trở thành công cụ thanh toán, chuyển tiền, tích lũy tài sản và thay thế một phần các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Trong bức tranh đó, Việt Nam nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng đứng trước áp lực phải nhanh chóng xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng.

Theo ông Tô Trần Hòa, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Giám sát thị trường tài sản số, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khác với quan điểm “thả nổi để phát triển”, định hướng mà cơ quan quản lý Việt Nam đưa ra là xây dựng một thị trường tài sản mã hóa có kiểm soát, đặt yếu tố bảo vệ nhà đầu tư lên hàng đầu. Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ thống pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa thông qua nhiều luật, nghị quyết và thông tư mới.

Trong đó, Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 đã bước đầu định nghĩa các khái niệm tài sản số, tài sản ảo và tài sản mã hóa; đồng thời đưa hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ đang cho phép thí điểm việc phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo nguyên tắc “thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư”.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, an toàn hệ thống, phòng chống rửa tiền, công bố thông tin và giải quyết tranh chấp. Ông Tô Trần Hòa cho rằng: “Đối với cơ quan quản lý, chúng tôi cho rằng khi người dùng được bảo vệ, được cung cấp đầy đủ thông tin và tài sản của họ được một cách thừa nhận thì đó sẽ là cái nền tảng cơ sở đầu tiên và vững chắc cho việc xây dựng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam”.

Từ những cuộc tranh luận về blockchain, stablecoin hay tài sản mã hóa, có thể thấy thị trường này đang bước sang một giai đoạn khác: ít “hào nhoáng” hơn, nhưng thực chất và gắn chặt hơn với hệ thống tài chính, dữ liệu và quản trị quốc gia.

Khi crypto không còn chỉ là “trò chơi của giới đầu cơ”, câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là thị trường sẽ tăng bao nhiêu phần trăm mà là quốc gia nào sẽ xây dựng được hệ sinh thái minh bạch, đủ niềm tin và đủ năng lực quản trị để dẫn dắt làn sóng kinh tế số mới. Và Đà Nẵng, Việt Nam rõ ràng không muốn đứng ngoài cuộc chơi ấy với nhiều cơ hội và thách thức.