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Đặc sản Lai Châu lên nền tảng số, mở rộng không gian thị trường

Chủ Nhật, 15:52, 30/08/2026
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VOV.VN - Việc ứng dụng nền tảng số được kỳ vọng giúp các chủ thể thay đổi phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực quảng bá và chủ động hơn trong kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc sản Lai Châu.

Chuỗi sự kiện thương mại điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai Châu”, gắn với các hoạt động Tết Độc lập năm 2026 được khai mạc tại xã Than Uyên. Sự kiện do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức, có sự tham dự của đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng lực lượng KOL, KOC tham gia quảng bá sản phẩm địa phương.

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Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cùng các đại biểu ấn nút khai mạc sự kiện “Nâng tầm đặc sản Lai Châu”

Phát biểu khai mạc, ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, Lai Châu hiện có 191 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản phẩm mang đặc trưng vùng cao như chè, gạo, thịt sấy, miến khoai sâm, mật ong, mắc ca, miến dong... Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển và những hạn chế về hệ thống phân phối đang là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.

Trước thực tế này, Lai Châu xác định thương mại điện tử là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng không gian phát triển, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Việc ứng dụng nền tảng số cũng được kỳ vọng giúp các chủ thể thay đổi phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực quảng bá và chủ động hơn trong kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chuỗi sự kiện “Nâng tầm đặc sản Lai Châu” có 45 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Tại đây, các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ, đồng thời tìm hiểu các giải pháp kinh doanh, bán hàng trên nền tảng số.

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Các streamer giới thiệu sản phẩm đặc sản Lai Châu tại phiên livestream bán hàng

Trong khuôn khổ chương trình, hai phiên livestream bán hàng và lớp tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng kinh doanh trực tuyến đã được tổ chức. Đáng chú ý, Chi nhánh Câu lạc bộ KOL và KOC tỉnh Lai Châu được ra mắt, tạo thêm lực lượng tham gia quảng bá sản phẩm, đặc sản và hình ảnh văn hóa địa phương trên các nền tảng mạng xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đánh giá, việc đưa đặc sản Lai Châu lên môi trường số phù hợp với điều kiện và tiềm năng của địa phương. Lai Châu có nhiều nông sản, sản phẩm OCOP gắn với điều kiện tự nhiên, văn hóa và phương thức sản xuất đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Theo ông Hoàng Ninh, để thương mại điện tử thực sự trở thành động lực mở rộng thị trường, việc hỗ trợ các chủ thể cần đi vào những khó khăn cụ thể. Những sản phẩm có chất lượng nhưng bao bì chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển đường dài cần được hỗ trợ cải tiến; các đơn vị chưa thành thạo vận hành gian hàng trực tuyến cần được đào tạo kỹ năng; những chủ thể còn khó khăn về giao nhận cần được kết nối với các doanh nghiệp bưu chính, logistics. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu trong đào tạo, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ các sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường.

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Lãnh đạo Sở Công Thương Lai Châu trao Chứng nhận cho các tập thể tham gia gian hàng

Tại chương trình, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn đã trao thư cảm ơn các KOL, KOC và những đơn vị đồng hành. Việc ra mắt Chi nhánh Câu lạc bộ KOL và KOC tỉnh Lai Châu được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực quảng bá đặc sản, lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người địa phương, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử gắn với phát triển du lịch, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Lai Châu trong thời gian tới.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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