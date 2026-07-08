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Lai Châu dẫn đầu khu vực Tây Bắc về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026

Thứ Tư, 19:53, 08/07/2026
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VOV.VN - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lai Châu ước đạt 9,91%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, đứng thứ ba khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 10 cả nước.

Đây là kết quả nổi bật được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của tỉnh, tạo động lực quan trọng để Lai Châu phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt 51% dự toán Trung ương giao, bằng 47% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh cũng hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung của 34 xã, đạt tỷ lệ 94%, thuộc nhóm địa phương có tiến độ thực hiện cao trong cả nước.

lai chau dan dau khu vuc tay bac ve tang truong grdp 6 thang dau nam 2026 hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khẳng định địa phương quyết tâm đạt được mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

Cùng với đó, Lai Châu tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị đầu tư các dự án động lực, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

Điểm nhấn trong thu hút đầu tư là Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng, đồng thời ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 172.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.

lai chau dan dau khu vuc tay bac ve tang truong grdp 6 thang dau nam 2026 hinh anh 2
Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lai Châu

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết tháng 6, chương trình khám sức khỏe miễn phí đợt 1 đã đạt khoảng 30% dân số; 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã được cấp điện lưới quốc gia. Tỉnh cũng cơ bản hoàn thành hai trường liên cấp tại các xã biên giới Phong Thổ và Pa Tần, đồng thời phấn đấu hoàn thành toàn bộ 5 trường học khởi công trong năm 2025 trước ngày 30/8 tới.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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