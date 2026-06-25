English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk áp KPI, siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công

Thứ Năm, 19:50, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

 

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 8.100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm.

Tính đến ngày 20/6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn Trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư (trên 25%).

Dak lak ap kpi, siet trach nhiem giai ngan dau tu cong hinh anh 1
Nếu công trình chậm tiến độ, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu dựa trên kết quả đánh giá KPI.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu là nhiều dự án trọng điểm còn vướng công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Dak lak ap kpi, siet trach nhiem giai ngan dau tu cong hinh anh 2
Tỉnh Đắk Lắk đang giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mặt bình quân cả nước khoảng 3%.

6 tháng cuối năm, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bổ sung các mỏ vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp thi công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đáng chú ý, từ ngày 1/7, Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương.

“Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Từ ngày 1/7, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch đánh giá KPI, trong đó người đứng đầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp giám đốc, hay người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương nào không hoàn thành kế hoạch giải ngân hoặc để tiến độ giải ngân chậm sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định", ông Trương Công Thái nhấn mạnh. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026
Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026

Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo
Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sở hữu diện tích hơn 18.000 km² cùng lợi thế nắng, gió dồi dào, Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2026-2030, địa phương kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sở hữu diện tích hơn 18.000 km² cùng lợi thế nắng, gió dồi dào, Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2026-2030, địa phương kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk khởi động xây dựng cụm công nghiệp 500 tỷ đồng
Đắk Lắk khởi động xây dựng cụm công nghiệp 500 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 20/6, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua.

Đắk Lắk khởi động xây dựng cụm công nghiệp 500 tỷ đồng

Đắk Lắk khởi động xây dựng cụm công nghiệp 500 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 20/6, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua.

Tuyên Quang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026
Tuyên Quang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tuyên Quang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026

Tuyên Quang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Thu ngân sách hơn 1,42 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng
Thu ngân sách hơn 1,42 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng

VOV.VN - Đến giữa tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20,5% kế hoạch năm. Một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng và chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư là các nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng.

Thu ngân sách hơn 1,42 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng

Thu ngân sách hơn 1,42 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng

VOV.VN - Đến giữa tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20,5% kế hoạch năm. Một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng và chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư là các nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp