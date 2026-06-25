Đắk Lắk áp KPI, siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 8.100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm.

Tính đến ngày 20/6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn Trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư (trên 25%).

Nếu công trình chậm tiến độ, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu dựa trên kết quả đánh giá KPI.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu là nhiều dự án trọng điểm còn vướng công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Tỉnh Đắk Lắk đang giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mặt bình quân cả nước khoảng 3%.

6 tháng cuối năm, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bổ sung các mỏ vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp thi công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đáng chú ý, từ ngày 1/7, Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương.

“Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Từ ngày 1/7, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch đánh giá KPI, trong đó người đứng đầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp giám đốc, hay người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương nào không hoàn thành kế hoạch giải ngân hoặc để tiến độ giải ngân chậm sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định", ông Trương Công Thái nhấn mạnh.