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Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng 2 con số

Thứ Hai, 22:21, 12/10/2026
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VOV.VN -Chiều 12/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với chủ đề “Doanh nhân Đắk Lắk – Không gian mới, khát vọng mới”. Đắk Lắk xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đắk Lắk đã điểm lại các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số, hiến máu nhân đạo và an sinh xã hội,  khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Hiệp hội cam kết tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

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Ông Y Nhuần Bya, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho rằng, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

 “Chúng tôi xác định giá trị của Hiệp hội ở việc hội viên nhận được gì, doanh nghiệp kết nối được với ai, khó khăn nào được tháo gỡ và cơ hội nào mở ra. Để phát triển nhanh, bền vững chúng ta cần tăng cương liên kết, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiện sản phẩm địa phương”. 

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Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh vai trò kết nối của Hiệp hội, thúc đẩy liên kết, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk đặt mục tiêu có trên 53.000 doanh nghiệp, đóng góp 60% GRDP.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp.

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Ông Y Nhuần Bya, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định tỉnh tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Ông Y Nhuần Bya, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; đồng thời tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

 “Tỉnh xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng là thước đo hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao việc công khai minh bạch trong triển khai thực hiện trong thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường đối thoại, lắng nghe và xử lý kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp”. 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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