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Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

Thứ Năm, 20:44, 27/08/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy điện gió công suất 48MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư, với 100% vốn tự có.

Dự án gồm 8 tua-bin, công suất 6MW, xây dựng tại xã Phú Hòa 2, trên diện tích 8,19ha đất sử dụng lâu dài và 12,24ha đất tạm thời. Doanh nghiệp cũng đầu tư trạm biến áp 22/110kV công suất 63MVA, đường dây 110kV đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa và mở rộng một ngăn lộ 110kV tại trạm này.

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Tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên phát triển các dự án điện gió, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 150 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới điện quốc gia. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong 12 tháng kể từ khi được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định về đất đai, rừng, môi trường, xây dựng và hàng không; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự tại khu vực triển khai dự án.

Việc thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Đắk Lắk.

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Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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