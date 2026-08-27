Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng

Dự án gồm 8 tua-bin, công suất 6MW, xây dựng tại xã Phú Hòa 2, trên diện tích 8,19ha đất sử dụng lâu dài và 12,24ha đất tạm thời. Doanh nghiệp cũng đầu tư trạm biến áp 22/110kV công suất 63MVA, đường dây 110kV đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa và mở rộng một ngăn lộ 110kV tại trạm này.

Tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên phát triển các dự án điện gió, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 150 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới điện quốc gia. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong 12 tháng kể từ khi được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định về đất đai, rừng, môi trường, xây dựng và hàng không; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự tại khu vực triển khai dự án.

Việc thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Đắk Lắk.