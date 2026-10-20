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Đắk Lắk đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 20% kế hoạch

Thứ Ba, 16:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu 1.181 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, trong kế hoạch gần 6.100 tỷ đồng. Đa số các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và bất động sản du lịch ở Đắk Lắk đang khó triển khai vì ít nhà đầu tư tham gia.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chủ yếu đến từ đất nền dân sinh. Với các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và bất động sản du lịch, địa phương mới chi đấu giá được 4 khu đất nhỏ trong số 45 khu thuộc danh mục. Cả 4 thửa đất đấu giá thành công, đều tại phường Tân An, thuộc phía Tây tỉnh. 31 khu ở phía Đông, diện tích 115,1 ha, chưa đấu giá được khu nào.

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4 khu đất dự án đấu giá thành công đều ở đô thị Buôn Ma Thuột, khu vực phía Tây tỉnh. 

Ông Đào Nam Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, cho biết đất nền dân sinh có sức tiêu thụ tốt nhờ giá cà phê, sầu riêng tăng cao, giúp người dân có thêm nguồn vốn đầu tư. Ngược lại, các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và bất động sản du lịch vẫn trầm lắng do ít nhà đầu tư tham gia, trong khi lãi suất ngân hàng ở mức cao từ đầu năm, khiến dòng vốn đầu tư thận trọng.

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Trong khi đó, các khu đất dự án đô thị, nhà ở thương mại và du lịch ở phía Đông (khu vực thành phố Tuy Hòa cũ) chưa thực sự thu hút nhà đầu tư.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý và xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư. Các giải pháp này được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ đấu giá, bảo đảm nguồn thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, nhất là trong bối cảnh các ngân hàng đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế.

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Khu đất vàng ở góc đường Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột (khu vực phía Tây), đang được công bố chuẩn bị đấu giá.

“Chúng tôi kết hợp với Hiệp hội Bất động sản, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ban, ngành cùng địa phương tăng cường công tác quảng bá một cách sâu rộng, thực chất trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị hồ sơ đấu giá thực sự chu đáo; khi đưa ra đấu giá là phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời cân nhắc giá hợp lý, phù hợp với quy mô các nhà đầu tư, tránh tình trạng đưa ra dàn trải", ông Cường thông tin. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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