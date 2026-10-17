Đắk Lắk hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao an toàn thực phẩm

Năm 2026, qua khảo sát 12 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn 10 doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ. Trong đó, 7 doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 và 3 doanh nghiệp được cấp chứng nhận HACCP theo TCVN 5603:2023. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca, sản xuất đường và chế biến thực phẩm từ thịt, thủy sản.

Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp được hướng dẫn hoàn thiện nhà xưởng, bố trí dây chuyền sản xuất, kiểm soát vệ sinh và xây dựng quy trình giám sát an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, tất cả mẫu nguyên liệu và sản phẩm được lấy đều đạt yêu cầu.

Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm năm 2026

Ông Lại Nam Dương, đại diện doanh nghiệp được cấp chứng nhận, cho biết việc được tư vấn, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO giúp doanh nghiệp từng bước chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, minh bạch các công đoạn và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, đòi hỏi quy trình sản xuất minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, doanh nghiệp rất phấn khởi khi được hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để áp dụng tiêu chuẩn ISO vào thực tế sản xuất”, ông Dương nói

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là bước khởi đầu trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đồng thời tăng cường kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản của địa phương.

“Sự quan tâm, đồng hành của Nhà nước giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và gia tăng giá trị ngành hàng nông, lâm, thủy sản của tỉnh”, bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.