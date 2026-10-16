Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk

Muốn giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phải đúng nhu cầu, phù hợp điều kiện và khả năng lao động của từng hộ nghèo. Từ điều chỉnh mô hình chăn nuôi, tạo việc làm đến hỗ trợ nhà ở, xã căn cứ cách mạng Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đang tìm giải pháp riêng cho từng hộ nghèo thông qua buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/10/2026.

Lần đầu tiên xã căn cứ cách mạng Ea M'Droh tổ chức đối thoại với hộ nghèo để tìm hướng hỗ trợ từng hộ thoát nghèo

Xã Ea M’Droh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ea M’Droh, Ea Mnang và Quảng Hiệp, thuộc huyện Cư M’gar trước đây. Cuối năm 2025, xã còn 202 hộ nghèo, chiếm 2,67% số hộ dân; đồng thời, xã còn gần 600 hộ cận nghèo cần tiếp tục được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, nhiều hộ dân trực tiếp nêu khó khăn, đề xuất phương án hỗ trợ sinh kế, việc làm và nhà ở. Ông Lê Tiến Dũng, ở thôn Bình Hòa cho biết, sau một năm được hỗ trợ bò sinh sản nhưng chưa đạt kết quả, ông kiến nghị điều chỉnh phương án hỗ trợ cho phù hợp hơn với điều kiện gia đình.

“Năm ngoái mình được hỗ trợ cặp bò nhưng một năm rồi bò vẫn chưa sinh sản nên hôm nay tôi có ý kiến với xã xin chuyển qua nuôi bò vỗ béo. Xã đã phản hồi trực tiếp, sẽ cấp đổi cho 4 con, gồm 2 bò 2 bê. Chính quyền quan tâm đến người dân như vậy chúng tôi rất cảm ơn”, ông Lê Tiến Dũng chia sẻ.

Các hộ nghèo trực tiếp tham gia đối thoại tại hội nghị

Cùng với kiến nghị về sinh kế, nhiều hộ nghèo bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tìm việc làm, có nhà ở kiên cố. Chính quyền xã Ea M’Droh tiếp nhận, trao đổi trực tiếp nguyện vọng của từng trường hợp, làm cơ sở xác định nhu cầu hỗ trợ của các gia đình.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế, đời sống, xã Ea M’Droh đã có những hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo. Trong đó, xã đã hỗ trợ 76 con bò cái để 38 hộ nghèo phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy cần theo sát điều kiện từng gia đình để điều chỉnh phương án sinh kế khi cần thiết. Năm nay, xã đặt mục tiêu giảm 93 hộ nghèo, với cách làm phân loại theo nguyên nhân nghèo và khả năng vươn lên của từng hộ.

Ông Trần Doãn Tới, Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh cho biết, địa phương sẽ triển khai các giải pháp khác nhau, từ hỗ trợ sản xuất đến tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo xã Ea M'Droh tiếp nhận, trao đổi trực tiếp về các nguyện vọng của từng trường hợp, làm cơ sở xác định nhu cầu hỗ trợ của các gia đình.

“Thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cây giống, con giống đối với hộ gia đình còn có tư liệu sản xuất. Đối với những gia đình còn có sức lao động ở trong hộ thì sẽ tạo việc làm, hỗ trợ đi xuất khẩu lao động và nghề nghiệp ở trong nước. Đối với những hộ không còn sức lao động, không có sức sản xuất thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện về an sinh xã hội và hỗ trợ về nhà ở, nhu yếu phẩm”, ông Trần Doãn Tới khắng định.