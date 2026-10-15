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Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

Thứ Năm, 16:19, 15/10/2026
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VOV.VN - Sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được tuổi trẻ Đắk Lắk đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.

 

 

Hỗ trợ người dân chuyển đổi số được thanh niên Đắk Lắk tiếp tục duy trì như một nhiệm vụ thường xuyên tại cơ sở sau các đợt tình nguyện cao điểm. Nội dung này được xác định tại hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”, tổ chức hôm nay (15/10).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Đắk Lắk thu hút hơn 130.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với gần 4.000 hoạt động an sinh xã hội. Các đội hình Mùa hè xanh thực hiện 144 công trình, phần việc với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

thanh nien Dak lak dua ho tro chuyen doi so thanh nhiem vu thuong xuyen hinh anh 1
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” năm 2026.

Hoạt động chăm lo thiếu nhi được triển khai với 318 lớp dạy bơi miễn phí và gần 5.000 suất học bổng dành tặng các học sinh khó khăn.
Tất cả 102 xã, phường trong tỉnh đều triển khai đội hình Bình dân học vụ số, hỗ trợ nâng cao năng lực số, cải cách hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 145.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân.

Sau chiến dịch hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”. Các đội hình đã hỗ trợ thực hiện hơn 64.700 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn hơn 27.200 hộ kinh doanh, tiểu thương sử dụng thanh toán QR hoặc công cụ bán hàng số.

thanh nien Dak lak dua ho tro chuyen doi so thanh nhiem vu thuong xuyen hinh anh 2
Hỗ trợ người dân chuyển đổi số được tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục duy trì như một nhiệm vụ thường xuyên tại cơ sở sau các đợt tình nguyện cao điểm.

Theo anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, các đội hình đang chú trọng hướng dẫn để sau khi được hỗ trợ, người dân có thể tự thực hiện thao tác trên nền tảng số, duy trì hiệu quả cả sau khi kết thúc các chiến dịch.

Anh Y Lê Pas Tơr cho biết: “Ngay sau các chiến dịch hè thì chúng tôi cũng đã để các bạn tiếp tục những hoạt động, từ sau “mùa hè số” chuyển sang chiến dịch 44 ngày đêm thì các bạn tiếp nối các hoạt động của mình. Chúng tôi cũng chỉ đạo sau những chiến dịch lớn này thì không phải là nhiệm vụ của mình đã kết thúc mà nhiệm vụ hỗ trợ tại địa phương, tại đơn vị, đặc biệt là liên quan đến chuyển đổi số là một nhiệm vụ thường xuyên và phải gắn với những nhiệm vụ, những chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương nữa”.

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Xã hội hóa chuyển đổi số, thêm tiện ích cho người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước, Đắk Lắk đang huy động nguồn lực xã hội để bổ sung những thiết bị, tiện ích phục vụ trực tiếp người dân. Từ cơ sở y tế, những giải pháp chuyển đổi số được đưa vào các khâu cụ thể, giúp giảm thao tác, rút ngắn thời gian và nâng hiệu quả phục vụ.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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