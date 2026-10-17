Đắk Lắk bảo tồn di sản Ba Lăng Ông ở Làng Lò gắn với phát triển du lịch

Làng Lò hình thành từ khoảng cuối thế kỷ XVIII đến nửa sau thế kỷ XIX. Quá trình khai phá, lập làng của cư dân ven biển đã hình thành những giá trị văn hóa đặc trưng, từ tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, lễ hội cầu ngư đến các nghề truyền thống như hấp cá, chế biến nước mắm.

Ba Lăng Ông Lò 1, Lò 2 và Lò 3 là những địa điểm lưu giữ dấu ấn lịch sử của cộng đồng cư dân vùng biển. Trong đó, Lăng Ông Lò 2 còn tư liệu về việc lập lăng năm 1886, gắn với quá trình cư dân đến dựng trại, làm nghề kho cá và lập nơi thờ cúng.

Lễ cúng tế thần Nam Hải và các vị thần tại Lăng Ông Lò, Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ có giá trị lịch sử, các di tích còn là nguồn tài nguyên phục vụ phát triển du lịch. Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nguyễn Danh Hạnh cho rằng, việc lập hồ sơ xếp hạng cần dựa trên cả giá trị khoa học và thực tiễn của di tích.

“Cả ba di tích này đều nằm trong một vùng động lực phát triển của phường Hòa Hiệp, khu vực ven biển thành một điểm du lịch rất hấp dẫn, là những tài nguyên để khai thác phát triển du lịch rất tốt. Cho nên đó là căn cứ về mặt khoa học và căn cứ về mặt thực tiễn để lập hồ sơ, thì ba di tích này đủ tiêu chí, đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh”.

Nghi lễ Cầu Ngư được thực hiện trang trọng theo truyền thống.

Tuy nhiên, bảo tồn di sản không chỉ là giữ gìn các công trình thờ tự, mà còn phải duy trì lễ hội, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của cư dân ven biển, bảo đảm phát huy giá trị di tích mà không làm mai một bản sắc địa phương.

Chiều 15/10, UBND phường Hòa Hiệp phối hợp Ban Quản lý Công viên địa chất Phú Yên thống nhất khoanh vùng bảo vệ ba Lăng Ông Lò, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh trong năm 2026.

Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nguyễn Danh Hạnh phát biểu tại hội thảo.