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Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness thế giới để quảng bá thương hiệu sầu riêng

Thứ Tư, 11:14, 05/08/2026
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VOV.VN - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức khai mạc với 17 chuỗi hoạt động quy mô lớn. Đắk Lắk hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness với đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, tạo dấu ấn truyền thông, quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ra thị trường quốc tế.

Ý tưởng xác lập Kỷ lục Guinness thế giới xuất phát từ mong muốn nâng cao mức độ nhận diện của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đánh giá cao chất lượng sầu riêng Đắk Lắk và bày tỏ mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, mức độ nhận diện của người tiêu dùng quốc tế đối với sầu riêng Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu được xem là yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường, thu hút doanh nghiệp đầu tư, đồng thời nâng cao giá trị ngành hàng.

Đoàn xe bán tải chở sầu riêng Đắk Lắk hướng tới Kỷ lục Guinness

Hoạt động xác lập Kỷ lục Guinness thế giới không chỉ ghi dấu một cột mốc mới mà còn tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút sự quan tâm của báo chí và bạn bè quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh sầu riêng cũng như vùng đất Đắk Lắk.

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Đoàn xe bán tải chở sầu riêng hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới vào ngày 16/8.

Đồng hành với sự kiện, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 đã công bố bốn đại sứ truyền thông gồm Hoa hậu Đinh Thị Hoa, Á hậu Đoàn Kim Thoa, Nam vương Trung Nguyên và Nam vương Trần Tiến.

Các đại sứ sẽ trực tiếp tham gia đoàn xe bán tải chở sầu riêng hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới vào ngày 16/8, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 đến đông đảo công chúng.

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Dự kiến sẽ có khoảng 500 xe bán tải tham gia xác lập Kỷ lục Guinness với đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Ảnh: Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk

Xây dựng và khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 cho biết, trong bối cảnh ngành sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức, lễ hội vừa là sự kiện văn hóa vừa là cơ hội quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và vị thế sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng sầu riêng Đắk Lắk trở thành một thương hiệu mạnh, để khi nhắc đến sầu riêng, người tiêu dùng trong và ngoài nước đều nhớ đến Đắk Lắk. Thông qua Lễ hội Sầu riêng với nhiều hoạt động phong phú, tỉnh kỳ vọng nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Thành công của lễ hội không chỉ là các hoạt động văn hóa, mà quan trọng hơn là góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị sầu riêng Đắk Lắk", ông Đào Mỹ nói.

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Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Nâng tầm chuỗi giá trị và thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt từ 15/8/2026 - 2/9/2026, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng sẽ thu hút trên 300.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại địa phương; khẳng định vị thế Đắk Lắk là trung tâm sầu riêng của Việt Nam và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp khu vực.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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