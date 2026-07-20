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Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Nâng tầm chuỗi giá trị và thúc đẩy du lịch

Thứ Hai, 16:02, 20/07/2026
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VOV.VN - Với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt từ 15/8/2026 - 2/9/2026, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng sẽ thu hút trên 300.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại địa phương; khẳng định vị thế Đắk Lắk là trung tâm sầu riêng của Việt Nam và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp khu vực.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức từ ngày 15/8/2026 - 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; hướng tới xây dựng sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế; tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản, thương mại và phát triển vùng nguyên liệu bền vững; góp phần xây dựng Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tiếp theo.

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Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 cho biết, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch quy mô lớn, tạo diễn đàn kết nối các bên liên quan nhằm nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh văn hóa, điểm đến Đắk Lắk với du khách và bạn bè quốc tế.

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Du khách trải nghiệm tại vườn sầu riêng tỉnh Đắk Lắk

Đáng chú ý trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Lễ hội ẩm thực sầu riêng được tổ chức từ ngày 15/8 - 23/8/2026 tại khu vực đường Phan Đình Giót và khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột) với hàng trăm gian hàng giới thiệu, quảng bá giá trị của sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Tây Nguyên; đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân, đầu bếp, người dân và du khách. 

Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội ẩm thực sầu riêng là hệ thống gian hàng được thiết kế mô phỏng các toa tàu du lịch trên tuyến đường Phan Đình Giót. Đây vừa là không gian phục vụ ẩm thực, cà phê và đặc sản địa phương, vừa tạo nên điểm tham quan, trải nghiệm và check-in độc đáo dành cho người dân và du khách.

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Lễ hội ẩm thực sầu riêng được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026

Lễ hội năm nay còn có chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại  phong phú như: Chương trình nghệ thuật khai mạc, đêm đại nhạc hội, diễu hành đường phố, khu trưng bày và quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, trải nghiệm vùng trồng, tham quan vườn sầu riêng, giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật... Chương trình "Check in lễ hội - nhận quà liền tay" mang đến cho người dân, du khách cơ hội nhận voucher hấp dẫn với thông điệp "Hãy đến và trải nghiệm du lịch, văn hóa Đắk Lắk".

Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ quảng bá mạnh mẽ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tới thị trường trong nước và quốc tế; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nhà đầu tư và người sản xuất; thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng; thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm; giới thiệu hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Đắk Lắk sau khi mở rộng địa giới hành chính, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

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Khách nước ngoài "phải lòng" ngôi làng bình yên ven biển Đắk Lắk

VOV.VN - Là một làng chài mộc mạc gắn liền với nghề biển, điểm đến Làng Lò (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) thu hút du khách nhờ cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa còn được gìn giữ. Du lịch cộng đồng tại đây có sự cộng hưởng từ quản lý, định hướng của địa phương kết hợp phát huy nội lực và các nguồn lực khác.

Hải Nam/VOV.VN
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