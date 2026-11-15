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Đắk Lắk khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng

Chủ Nhật, 12:06, 15/11/2026
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VOV.VN - Sáng 15/11, tại phường Cư Bao, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án điện gió Buôn Hồ 3, có tổng vốn đầu tư gần 4.800 tỷ đồng.

Dự án điện gió Buôn Hồ 3 được chia làm 2 giai đoạn, với 19 trụ điện gió, tổng vốn đầu tư 4.780 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng 3 trụ tua bin điện gió, mỗi trụ có công suất 5 MW, triển khai từ nay đến quý III/2027, sau đó đưa vào vận hành, phát điện lên lưới điện quốc gia.

Dak lak khoi cong du an dien gio gan 4.800 ty dong hinh anh 1
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Giai đoạn 2 dự án có tổng công suất dự kiến 100 MW, gồm 16 trụ điện gió, tổng vốn đầu tư khoảng 4.160 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công vào quý III năm 2027 và hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2028.

Dak lak khoi cong du an dien gio gan 4.800 ty dong hinh anh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm thực hiện mục tiêu theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Giai đoạn 2026–2030, địa phương đưa vào danh mục thu hút đầu tư 54 dự án năng lượng, tổng vốn dự kiến hơn 137.000 tỷ đồng; trong đó có 16 dự án điện gió, vốn đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng.

Dak lak khoi cong du an dien gio gan 4.800 ty dong hinh anh 3
Chủ đầu tư hỗ trợ an sinh xã hội vùng dự án.

Dự án điện gió Buôn Hồ 3 là một trong những dự án được triển khai sớm từ giữa năm 2026 đến nay. Cùng với đơn giản thủ tục đầu tư, tỉnh cũng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ cam kết, tránh tình trạng đăng ký dự án để giữ chỗ, không triển khai.

Về Dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3 khởi công sáng 15/11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu: “Chủ đầu tư chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị, tổ chức thực hiện dự án theo hồ sơ được duyệt, triển khai cụ thể từng hạng mục, phấn đấu hoàn thành xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ. Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn nếu có, với tinh thần chung là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thành công dự án”. 

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Khánh thành nhà máy điện gió vốn FDI lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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