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Đắk Lắk nghiên cứu đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ

Thứ Năm, 17:28, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ. Với chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 33.500 tỷ đồng.


Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dự kiến có tổng chiều dài khoảng 207 km, kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Campuchia, ở phía Tây. Theo phân kỳ đầu tư, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ dài khoảng 125 km được xác định đầu tư trước năm 2030; đoạn Buôn Hồ - Đắk Ruê dài khoảng 82 km sẽ được xem xét theo khả năng cân đối nguồn lực.

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Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dự kiến có tổng chiều dài khoảng 207 km

Đoạn Phú Yên - Buôn Hồ được đề xuất thiết kế với vận tốc 100 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có 9 nút giao liên thông và 63 cầu lớn nhỏ. Tổng chiều dài các cầu hơn 9 km. Dự báo nhu cầu vận tải đạt khoảng 32.000 xe quy đổi/ngày đêm. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư đoạn Phú Yên - Buôn Hồ hơn 33.500 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 4.800 tỷ đồng.

Đối với phương án tài chính, nhà đầu tư kiến nghị tăng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia để bảo đảm tính khả thi khi triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Theo phương án sơ bộ, nếu tỷ lệ vốn nhà nước tham gia ở mức 70%, dự án có khả năng cân đối tài chính với thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm. Tuy nhiên, các thông số này cần tiếp tục được rà soát, đánh giá độc lập trước khi xác định phương án đầu tư chính thức.

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Cao tốc Phú Yên - Buôn Hồ dài khoảng 125 km, được đề xuất đầu tư trước năm 2030. Trong ảnh là Quốc lộ 29, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Đắk Lắk với khu vực ven biển phía Đông nhưng hiện nhỏ hẹp, xuống cấp

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cơ bản thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư, nhưng yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn đoạn qua khu vực Vườn quốc gia Ea Sô. Các phương án đi hầm, qua khu vực hồ thủy lợi hoặc điều chỉnh hướng tuyến cần được so sánh về chi phí, tác động môi trường và tính pháp lý trước khi lựa chọn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đường nhánh kết nối Quốc lộ 29 và các tuyến giao thông khác, làm rõ khả năng thúc đẩy vận chuyển nông sản, phát triển công nghiệp và kết nối các khu dân cư dọc tuyến.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu tiếp tục rà soát, tối ưu hướng tuyến cao tốc Phú Yên – Buôn Hồ, bảo đảm hiệu quả đầu tư và các yêu cầu về môi trường, pháp lý

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, cuộc họp mới nhằm xem xét bước đầu kết quả nghiên cứu, chưa phải quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt hướng tuyến hay cam kết tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước. UBND tỉnh Đắk Lắk cần phân công rõ cơ quan chủ trì, tiến độ và trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

“Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phân công cơ quan đầu mối chủ trì. Phối hợp với sở ngành doanh nghiệp lập danh mục từng nội dung kiến nghị nêu rõ cơ quan xử lý, kết quả cần hoàn thành và thời gian thực hiện để trả lời sớm cho doanh nghiệp.  Đồng thời là báo cáo tổng hợp các phương án để mà Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những vấn đề lớn vượt thẩm quyền.”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV Tây Nguyên
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