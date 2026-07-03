Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, tỉnh Sơn La đang triển khai 15 dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, tu sửa trường học, đường giao thông, cầu qua sông bị ảnh hưởng bởi mưa lũ...

Đến nay, 14 dự án đang thi công, trong đó có 5 dự án cơ bản hoàn thành, các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Tổng nguồn vốn được phân bổ gần 200 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt gần 112 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% kế hoạch vốn được giao.

Sơn La quan tâm các dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai và nguy cơ ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tiến độ các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, đề xuất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026, diễn ra ngày 3/7, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, rà soát từng dự án, phân loại những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn. Đặc biệt là chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng các công trình, dự án, đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

UBND tỉnh Sơn La họp đôn đốc việc triển khai các dự án.

"Lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn phải tăng cường đến hiện trường, nắm bắt tháo gỡ khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là quan tâm các điểm sắp xếp dân cư mới, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cho bà con bốc thăm nền nhà để sớm hoàn thiện; đồng thời địa phương cũng cần chủ động việc sắp xếp bố trí sinh hoạt cho bà con theo bản mới sao cho phù hợp... " - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La cho biết các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Đối với các dự án đề xuất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026, chủ yếu là các dự án sắp xếp dân cư và khắc phục thiên tai; các sở ngành, địa phương cũng đã phối hợp tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định...