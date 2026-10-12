Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Sáng nay (12/10), tại phường Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đại diện 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ; du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 60%. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ các đại biểu.

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối vùng biển, đồng bằng và miền núi, tạo nhiều cơ hội cho thu hút đầu tư, liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Tại hội nghị này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (thứ 3 hàng đầu, từ phải qua); ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ phải sang)

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh kiên trì thực hiện phương châm: “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, Quảng Ngãi phát triển”. Cùng với việc nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khu vực đồng bằng tăng cường kết nối với doanh nghiệp miền núi, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

“Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành, với phương châm “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, Quảng Ngãi phát triển”. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất, kiến nghị, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm”, ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trong 8 tháng năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen tặng các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế trong 8 tháng năm 2026; các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và những tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển sản xuất, kinh doanh.