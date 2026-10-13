English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

Thứ Ba, 18:03, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ chế biến sâu nông sản đến phát triển công nghiệp xanh, doanh nghiệp Quảng Ngãi đang tìm hướng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré (phường Nghĩa Lộ) hiện có 11 sản phẩm, trong đó 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công ty còn phát triển dòng sản phẩm kết hợp yến sào với sâm Ngọc Linh, hướng đến phân khúc có giá trị cao hơn.

Sản phẩm của công ty này đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Doanh nghiệp liên kết với hơn 100 hộ nuôi yến để chủ động nguồn nguyên liệu, hỗ trợ nâng cao chất lượng. 

quang ngai thao go kho khan, tao dong luc cho doanh nghiep hinh anh 1
Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré, Chủ tịch Chi hội Yến tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré, Chủ tịch Chi hội Yến tỉnh Quảng Ngãi cho biết, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm.

“Chính quyền địa phương tiếp tục kết nối tốt hơn, thúc đẩy thương mại để doanh nghiệp có cơ hội vươn xa hơn, mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế” - ông Phan Thanh Tùng chia sẻ. 

Trong khi doanh nghiệp chế biến nông sản cần hỗ trợ đầu ra, các nhà đầu tư công nghiệp quan tâm đến năng lượng, hạ tầng và khả năng liên kết sản xuất. Tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Dung Quất đã đầu tư hơn 300 triệu USD, phát triển 5 dây chuyền sản xuất khí công nghiệp với tổng công suất hơn 200.000 mét khối mỗi giờ. Sản phẩm chủ yếu phục vụ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các cơ sở công nghiệp trong khu vực.

Doanh nghiệp này đề xuất tỉnh Quảng Ngãi phát triển năng lượng tái tạo, nguồn điện xanh đáp ứng yêu cầu giảm phát thải. Đồng thời, Messer mong muốn mở rộng cung ứng khí phục vụ bảo quản thực phẩm, trái cây, thủy hải sản xuất khẩu và các ngành công nghệ cao.

Bà Nguyễn Thị Việt Thùy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Dung Quất cho biết, doanh nghiệp mong muốn tỉnh cải thiện thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng cường kết nối giữa các dự án lớn với doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Bà Nguyễn Thị Việt Thùy đề nghị: “Messer mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Khu kinh tế Dung Quất, đầu tư theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đồng thời đồng hành cùng các doanh nghiệp trong khu kinh tế trong quá trình mở rộng sản xuất”.

quang ngai thao go kho khan, tao dong luc cho doanh nghiep hinh anh 2
Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với đại diện doanh nghiệp về sản xuất sản phẩm OCOP.

Cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi cũng chịu sức ép từ chi phí đầu vào và thị trường. Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, logistics và lãi vay đang tạo sức ép lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới.

Hiệp hội kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Ông Võ Thành Đàng nói: “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi sẽ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động thích ứng, sáng tạo để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức; kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước”.

quang ngai thao go kho khan, tao dong luc cho doanh nghiep hinh anh 3
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: Lam Uyên)

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tại Quảng Ngãi, triển khai nghị quyết này đều gắn với khai thác lợi thế công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và du lịch, kết nối khu vực ven biển, đồng bằng và miền núi.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,16% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%. Kết quả này có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, livestream bán hàng và từng bước tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi lựa chọn những doanh nghiệp ở từng lĩnh vực để hỗ trợ theo từng khó khăn khác nhau. Cùng với đó, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, sau đó kết nối với các thị trường trong và ngoài nước, đồng hành để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thương mại và chuyển đổi số hiện nay”.

quang ngai thao go kho khan, tao dong luc cho doanh nghiep hinh anh 4
Khu Kinh tế Dung Quất

Ở cấp độ điều hành, tỉnh Quảng Ngãi xác định chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường cần được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ngãi chú trọng phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng cơ hội hợp tác và tạo môi trường đầu tư minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tâm thông tin thêm: "Sự đồng hành phải đến từ hai phía, bên cạnh những cam kết của chính quyền, tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan thực hiện hãy tin tưởng vào môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi, mạnh dạn đầu tư dài hạn, tỉnh đi cùng từ quy hoạch đến khi vận hành và đến khi phát triển".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số
Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ngãi tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng đang là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong tăng trưởng 2 con số.

Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ngãi tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng đang là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trong tăng trưởng 2 con số.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài làm một số khu dân cư, tuyến đường tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài làm một số khu dân cư, tuyến đường tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Quảng Ngãi nhiều nơi mưa hơn 500 mm, có nơi ngập sâu hơn 1 mét
Quảng Ngãi nhiều nơi mưa hơn 500 mm, có nơi ngập sâu hơn 1 mét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt. Các địa phương đang chủ động rà soát điểm xung yếu, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Quảng Ngãi nhiều nơi mưa hơn 500 mm, có nơi ngập sâu hơn 1 mét

Quảng Ngãi nhiều nơi mưa hơn 500 mm, có nơi ngập sâu hơn 1 mét

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt. Các địa phương đang chủ động rà soát điểm xung yếu, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ
Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến chính gần 830m trong đó cầu chính dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

Quảng Ngãi khởi công cầu Trà Khúc 1, yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay (8/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến chính gần 830m trong đó cầu chính dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh
Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp