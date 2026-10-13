Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré (phường Nghĩa Lộ) hiện có 11 sản phẩm, trong đó 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Công ty còn phát triển dòng sản phẩm kết hợp yến sào với sâm Ngọc Linh, hướng đến phân khúc có giá trị cao hơn.

Sản phẩm của công ty này đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Doanh nghiệp liên kết với hơn 100 hộ nuôi yến để chủ động nguồn nguyên liệu, hỗ trợ nâng cao chất lượng.

Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré, Chủ tịch Chi hội Yến tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Yến Sào Cù Lao Ré, Chủ tịch Chi hội Yến tỉnh Quảng Ngãi cho biết, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm.

“Chính quyền địa phương tiếp tục kết nối tốt hơn, thúc đẩy thương mại để doanh nghiệp có cơ hội vươn xa hơn, mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế” - ông Phan Thanh Tùng chia sẻ.

Trong khi doanh nghiệp chế biến nông sản cần hỗ trợ đầu ra, các nhà đầu tư công nghiệp quan tâm đến năng lượng, hạ tầng và khả năng liên kết sản xuất. Tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Dung Quất đã đầu tư hơn 300 triệu USD, phát triển 5 dây chuyền sản xuất khí công nghiệp với tổng công suất hơn 200.000 mét khối mỗi giờ. Sản phẩm chủ yếu phục vụ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các cơ sở công nghiệp trong khu vực.

Doanh nghiệp này đề xuất tỉnh Quảng Ngãi phát triển năng lượng tái tạo, nguồn điện xanh đáp ứng yêu cầu giảm phát thải. Đồng thời, Messer mong muốn mở rộng cung ứng khí phục vụ bảo quản thực phẩm, trái cây, thủy hải sản xuất khẩu và các ngành công nghệ cao.

Bà Nguyễn Thị Việt Thùy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Dung Quất cho biết, doanh nghiệp mong muốn tỉnh cải thiện thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng cường kết nối giữa các dự án lớn với doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Bà Nguyễn Thị Việt Thùy đề nghị: “Messer mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Khu kinh tế Dung Quất, đầu tư theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đồng thời đồng hành cùng các doanh nghiệp trong khu kinh tế trong quá trình mở rộng sản xuất”.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với đại diện doanh nghiệp về sản xuất sản phẩm OCOP.

Cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi cũng chịu sức ép từ chi phí đầu vào và thị trường. Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, logistics và lãi vay đang tạo sức ép lên hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới.

Hiệp hội kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Ông Võ Thành Đàng nói: “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi sẽ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động thích ứng, sáng tạo để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức; kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: Lam Uyên)

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tại Quảng Ngãi, triển khai nghị quyết này đều gắn với khai thác lợi thế công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và du lịch, kết nối khu vực ven biển, đồng bằng và miền núi.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,16% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%. Kết quả này có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, livestream bán hàng và từng bước tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi lựa chọn những doanh nghiệp ở từng lĩnh vực để hỗ trợ theo từng khó khăn khác nhau. Cùng với đó, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, sau đó kết nối với các thị trường trong và ngoài nước, đồng hành để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thương mại và chuyển đổi số hiện nay”.

Khu Kinh tế Dung Quất

Ở cấp độ điều hành, tỉnh Quảng Ngãi xác định chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường cần được giải quyết công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với cải cách hành chính, tỉnh Quảng Ngãi chú trọng phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng cơ hội hợp tác và tạo môi trường đầu tư minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tâm thông tin thêm: "Sự đồng hành phải đến từ hai phía, bên cạnh những cam kết của chính quyền, tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan thực hiện hãy tin tưởng vào môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi, mạnh dạn đầu tư dài hạn, tỉnh đi cùng từ quy hoạch đến khi vận hành và đến khi phát triển".