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Đến 2035, Quảng Ngãi thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia

Thứ Tư, 18:43, 05/08/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đưa Quảng Ngãi trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hình thành các vùng trồng dược liệu tập trung với gần 5.300 ha Sâm Ngọc Linh, trong đó trồng mới khoảng 2.000 ha; 900 ha Đẳng sâm; 600 ha Quế; 300 ha Tỏi Lý Sơn cùng khoảng 1.000 ha các loại dược liệu khác. Kế hoạch cũng xác định xây dựng Trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao; phát triển 55 hợp tác xã tham gia trồng, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu; khai thác bền vững khoảng 33.000 tấn dược liệu các loại.

Song song với việc mở rộng diện tích vùng trồng dược liệu, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu thu hút ít nhất một doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn GMP và hình thành một cụm công nghiệp chế biến dược liệu. Qua đó, giá trị sản xuất dược liệu phấn đấu đóng góp khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và khoảng 2% GRDP của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.

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Sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng ở Măng Ri, Quảng Ngãi

Định hướng đến năm 2035, Quảng Ngãi trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ logistics phát triển phục vụ sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Quảng Ngãi đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cụ thể, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng nuôi cấy mô, chọn giống ưu trội, bảo tồn nguồn gen quý; Ứng dụng internet vạn vật (IoT) để theo dõi đất, ẩm, dinh dưỡng, vi khí hậu vùng trồng dược liệu; Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với dữ liệu lớn để dự báo sinh trưởng, sâu bệnh, năng suất nhằm giảm rủi ro đầu tư.

Các địa phương xây dựng bản đồ số vùng trồng gắn mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý; ứng dụng công nghệ QR code/Blockchain lưu trữ toàn bộ dữ liệu chuỗi giá trị từ giống, trồng, thu hái, chế biến, phân phối để khách hàng kiểm tra truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển, mở rộng vùng trồng, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen các loài dược liệu quý, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến theo tiêu chuẩn tiên tiến (GACP-WHO, GMP-WHO…) đối với Sâm Ngọc Linh, Quế Trà Bồng và cây dược liệu quý hiếm khác.

Quảng Ngãi cũng triển khai mô hình liên kết “6 nhà”, lồng ghép các chính sách, nguồn lực đầu tư. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các sở Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở ngành địa phương thực hiện kế hoạch.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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