Địa phương từng đấu giá đất "sốt" nhất miền Bắc giờ ra sao?

"Cơn sốt" đất lên đến 158,2 triệu đồng/m2

Từ mức hơn 110 triệu đồng/m2 tại Yên Mỹ, hơn 120 triệu đồng/m2 tại Ân Thi đến 158,2 triệu đồng/m2 tại Khoái Châu, các phiên đấu giá đất ở những huyện cũ của Hưng Yên từng liên tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư vào năm 2024-2025.

Không chỉ những lô có vị trí đẹp đạt mức giá trên 100 triệu đồng/m2, nhiều lô đất khác tại một số phiên đấu giá cũng được trả giá 40-66 triệu đồng/m2. Sức nóng xuất hiện ngay cả ở những khu vực chưa hình thành các khu đô thị quy mô lớn, góp phần đẩy sự chú ý của nhà đầu tư về thị trường đất nền Hưng Yên.

Hưng Yên từng “dậy sóng” khi một lô đất trúng đấu giá đạt mức kỷ lục 158 triệu đồng/m2

Thời điểm đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết Hưng Yên là địa phương có mức độ quan tâm đến bất động sản cao nhất miền Bắc trong tháng 4 và tháng 5/2025.

Bước sang năm 2026, đất đấu giá tại Hưng Yên vẫn ghi nhận mức trúng cao hơn giá khởi điểm. Tuy nhiên, nếu giai đoạn trước nổi bật bởi những mức giá tăng đột biến, kết quả các phiên gần đây cho thấy sự khác biệt ngày càng rõ giữa từng địa bàn, khu đất và vị trí lô đất.

Điểm nóng của Hưng Yên hiện còn bao nhiêu?

Tại Khoái Châu, nơi từng ghi nhận một trong những mức giá trúng đấu giá cao nhất Hưng Yên, kết quả các phiên gần đây cho thấy khoảng cách đáng kể so với đỉnh sốt năm 2025.

Tại phiên đấu giá đợt 3 gồm 29 suất đất ở xã Khoái Châu (huyện Khoái Châu cũ) ngày 17/10/2026, giá trúng cao nhất đạt 28,6 triệu đồng/m2, thấp nhất khoảng 23-24 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn nhiều so với kỷ lục gần 158,2 triệu đồng/m2 từng ghi nhận tại xã Dân Tiến vào tháng 3/2025.

Tại khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu cũ), nay thuộc xã Châu Ninh, phiên đấu giá ngày 6/8/2026 ghi nhận cả 32 suất đất đều có chủ. Phiên đấu giá thu hút 109 khách hàng với 206 hồ sơ hợp lệ, giá trúng cao nhất đạt 26 triệu đồng/m2, thấp nhất 16,9 triệu đồng/m2.

Riêng tại xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu cũ), nơi từng có lô đất trúng đấu giá gần 158,2 triệu đồng/m2, cao gấp 3,2 lần giá khởi điểm thì giá đất hiện đã giảm khoảng 40% so với đỉnh sốt, theo thông tin từ môi giới bất động sản.

Đấu giá đất xã Khoái Châu thấp hơn nhiều so với năm ngoái. (Ảnh: Cổng thông tin xã Khoái Châu)

Tại các khu vực khác của Hưng Yên, giá đất đấu giá năm 2026 cũng có sự phân hóa. Ngày 7/6/2026, phiên đấu giá 62 suất đất tại khu tái định cư Đình Cao, thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ cũ) ghi nhận diện tích mỗi lô từ 90-140 m2, giá khởi điểm 9-10,35 triệu đồng/m2. Toàn bộ 62 suất đất đều đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất đạt 21,95 triệu đồng/m2, thấp nhất 10,9 triệu đồng/m2. Tổng giá trị trúng đấu giá đạt hơn 98,58 tỷ đồng, cao hơn khoảng 40,36 tỷ đồng, tương đương 69,34% so với tổng giá khởi điểm.

Kết quả này vẫn thấp hơn so với phiên đấu giá hồi tháng 9/2025 tại cùng khu vực Đình Cao. Khi đó, 51 lô đất thu hút khoảng 250 khách hàng với 750 bộ hồ sơ. Giá khởi điểm ở mức 11-13,2 triệu đồng/m2, trong khi giá trúng dao động 21,5-47,2 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Đầu năm 2026, phiên đấu giá 38 suất đất tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ cũ) ghi nhận toàn bộ các lô đều có chủ. Với giá khởi điểm 22-25,3 triệu đồng/m2, giá trúng dao động từ 32,9 đến 62,1 triệu đồng/m2.

Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với phiên đấu giá tại thôn Hào Xuyên (xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ cũ) hồi tháng 11/2024. Khi đó, dù giá khởi điểm chỉ 3,6-5,76 triệu đồng/m2, giá trúng cao nhất đã vượt 110,76 triệu đồng/m2, thấp nhất cũng đạt 46 triệu đồng/m2.

Tại Mỹ Hào, giá trúng đấu giá cũng có sự phân hóa theo vị trí. Trong phiên đấu giá 72 lô đất tại phường Minh Đức (thị xã Mỹ Hào) hồi tháng 5/2025, giá khởi điểm ở mức 15-18 triệu đồng/m2, trong khi giá trúng dao động từ khoảng 18 triệu đồng/m2, riêng lô góc LK4-01 đạt 40,8 triệu đồng/m2.

Đến cuối tháng 9/2026, phiên đấu giá 41 suất đất tại khu đấu giá phường Bần Yên Nhân cũ, nay thuộc phường Mỹ Hào, tiếp tục ghi nhận mức trúng cao. Với diện tích 70-393 m2 và giá khởi điểm 20-34,5 triệu đồng/m2, các lô đất được đấu giá thành công với giá trúng cao nhất đạt 79 triệu đồng/m2, thấp nhất 29 triệu đồng/m2.

Những con số trên cho thấy các phiên đấu giá đất tại Hưng Yên vẫn có sức hút nhất định, thể hiện qua việc nhiều khu đất được đấu giá thành công toàn bộ. Dù vậy, mức giá đạt được không còn đồng đều và khoảng cách giữa các phiên phụ thuộc đáng kể vào vị trí, giá khởi điểm cũng như sức cạnh tranh của từng khu đất.