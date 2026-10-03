Diện tích Khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng khoảng 72.998 ha

Theo quyết định, sau khi mở rộng, Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển. Phạm vi đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần xã Kỳ Văn.

Việc mở rộng nhằm tạo thêm quỹ đất, không gian phát triển và chuẩn bị điều kiện cho các hoạt động đầu tư trong tương lai. Mục tiêu là đưa Vũng Áng trở thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, đồng thời tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng cũng như trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II - Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, quyết định đặt mục tiêu nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Khu kinh tế Vũng Áng được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, với các trụ cột gồm công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại và dịch vụ.

Trong đó, tiếp tục phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Việc phát triển phải bảo đảm hiệu quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Vũng Áng cũng được xác định là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế của Bắc Trung Bộ; là cửa ngõ kết nối vùng Trung và Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan với miền Trung và Việt Nam.

Theo định hướng mới, khu kinh tế sẽ phát triển hệ thống logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao; đồng thời xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với cảng nước sâu.

Một mục tiêu khác là hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế Vũng Áng. Khu kinh tế được định hướng trở thành cực phát triển trọng tâm phía Nam Hà Tĩnh, liên kết với khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Quyết định cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển hạ tầng, sản xuất và kinh doanh.

Việc thu hút đầu tư sẽ theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của vùng, của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội được đặt ra. Khu kinh tế sẽ bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở, thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động; đồng thời chú trọng chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Về tiến độ, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu quan trọng; xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Giai đoạn 2028-2030, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ; vận hành các công trình, dự án đã xây dựng và nghiên cứu triển khai các mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới.

Đến giai đoạn 2031-2050, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh đô thị hóa, hướng tới hình thành đô thị xanh, thông minh với các dịch vụ chất lượng cao.

Quyết định 1918/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây về Khu kinh tế Vũng Áng.