Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi sang xăng sinh học E10

Thứ Năm, 17:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống. Những ngày đầu triển khai cho thấy loại nhiên liệu mới này đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.


Từ đầu tháng 5/2026, Cửa hàng xăng dầu số 26 tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10. Trong quá trình triển khai, cửa hàng tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ những lợi ích khi chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. 

Cửa hàng xăng dầu số 26 tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 01/05/2026

Bà Hà Thị Hương, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 26 cho biết: "Trung bình mỗi ngày, cửa hàng cung ứng ra thị trường khoảng 5.000 lít xăng sinh học và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Từ ngày 1/5, cửa hàng đã triển khai bán xăng E10 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Trong quá trình bán hàng, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền để người dân nắm được việc dừng bán xăng khoáng RON95 và chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Qua thực tế, đa số khách hàng đều ủng hộ và đánh giá phương tiện vận hành ổn định”.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết bản thân thường xuyên di chuyển bằng xe cá nhân, dù ban đầu có chút lo ngại, nhưng sau khi sử dụng xăng sinh học E10, anh thấy yên tâm và ủng hộ chủ trương này. “Việc chuyển sang sử dụng xăng E10 theo tôi là một bước thay đổi đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu không mang lại hiệu quả thì chắc chắn sẽ không được triển khai rộng rãi. Bản thân tôi cũng đang sử dụng loại xăng này và thấy phương tiện vẫn vận hành ổn định, không có hiện tượng máy xe rung giật hay ảnh hưởng đến động cơ”, anh Khánh nói.

Xăng sinh học E10 thân thiện với môi trường nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng

Công ty TNHH MTV Petrolimex Thái Nguyên hiện là đơn vị chiếm gần 60% thị phần kinh doanh xăng dầu với 86 cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã triển khai bán xăng sinh học E10 tại khoảng 95% cửa hàng. Những cửa hàng khác đang tiếp tục tiêu thụ lượng xăng RON95 đã nhập hàng tồn trước đó và dự kiến hoàn tất chuyển đổi đồng bộ trong tháng 5.

Ông Phạm Kiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Thái Nguyên cho biết: Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung thì công tác tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ về loại nhiên liệu mới cũng được đơn vị chú trọng thực hiện. “Trong quá trình triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, công ty đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống bể chứa và nguồn hàng tại các cửa hàng để bảo đảm việc cung ứng ổn định. Các điểm bán của công ty tại địa bàn Thái Nguyên và Bắc Kạn cũ đã bắt đầu nhập và kinh doanh xăng E10. Song song với đó, Công ty cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được thông tin và thời điểm triển khai bán xăng sinh học và dừng bán xăng xa khoáng RON95 tại các cửa hàng của đơn vị”, ông Kiên chia sẻ.

Xăng E10 đang dần trở thành lựa chọn phổ biến

Với sự chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cùng sự đồng thuận của người dân, xăng E10 đang dần trở thành lựa chọn phổ biến tại tỉnh Thái Nguyên. Việc từng bước chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện xu hướng tiêu dùng năng lượng xanh, bền vững.

CTV Hoàng Tú-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: xăng sinh học E10 Thái Nguyên chuyển đổi nhiên liệu xanh Petrolimex Thái Nguyên xăng E10 thân thiện môi trường giảm phát thải khí thải
Siết xe ôm, shipper xe xăng vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

VOV.VN - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

VOV.VN - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sử dụng xăng sinh học E10 trước giờ “G”: Lo tỷ lệ Ethanol hao hụt khi lưu trữ

VOV.VN - Khi bảo lưu trữ và quản lâu, lượng Ethanol trong xăng sinh học E10 có thể không đạt tỷ lệ 10% mà giảm xuống còn 8% hoặc 9%, rất dễ bị kết luận là không đủ chất lượng và có khả năng bị xử phạt.

VOV.VN - Khi bảo lưu trữ và quản lâu, lượng Ethanol trong xăng sinh học E10 có thể không đạt tỷ lệ 10% mà giảm xuống còn 8% hoặc 9%, rất dễ bị kết luận là không đủ chất lượng và có khả năng bị xử phạt.

