Doanh nghiệp bắt tay cơ cấu lại sản phẩm, linh hoạt trong kinh doanh để vượt khó

Nâng cao công nghệ bảo quản

Vina T&T Group - doanh nghiệp chuyên xuất khẩu trái cây tươi nên bị ảnh hưởng rất nhiều do xung đột địa chính trị khu vực Trung Đông. Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Vina T&T Group cho biết, từ khi xảy ra chiến sự, doanh nghiệp đã ngưng xuất khẩu những mặt hàng bảo quản dưới 45 ngày và chỉ xuất khẩu những trái cây bảo quản trên 45 ngày như dừa, bưởi…

Đồng thời, từ kinh nghiệm xuất khẩu, doanh nghiệp làm việc với khách hàng luôn có những điều khoản linh hoạt trong hợp đồng. Đó là khi xảy ra trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp được thương lượng lại. Doanh nghiệp đã đàm phán lại từ việc giao hàng tại cảng nhập khẩu (CNF ) chuyển sang giao hàng ở cảng xuất khẩu (FOB).

Vina T&T Group cũng dịch chuyển thị trường xuất khẩu, những mặt hàng trước đây xuất sang Trung Đông, nay dịch chuyển về những thị trường gần hơn như thị trường Đông Nam Á hay thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Trước sự biến động khó lường của thị trường, doanh nghiệp này đã có kế họach ứng phó dài hạn hơn, từ 6 tháng trở lên chứ không ngắn hạn như trước đây 1-2 tuần.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Vina T&T Group giới thiệu sản phẩm với khách hàng - Ảnh: Vinh Quang

“DN sắp xếp lại quy trình sản xuất và làm việc các đối tác về đơn hàng sắp tới, nếu diễn biến chiến sự kéo dài sẽ xử lý đơn hàng ra sao, làm việc với người nông dân về sản lượng cung ứng như thế nào. DN cũng có những biện pháp nâng cao công nghệ bảo quản, có thể đưa vào cấp đông hoặc đưa vào chế biến để giảm áp lực lên mặt hàng trái cây tươi. Đặc biệt là DN sát cánh với người nông dân để sản lượng làm ra đảm bảo được tiêu thụ tốt nhất”, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Vina T&T Group chia sẻ.

Liên kết để giảm chi phí logistics

Công ty gỗ Thiên Minh mỗi ngày sản xuất từ 10-15 container sản phẩm gỗ dùng ngoài trời để xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Dù chi phí sản xuất tăng nhưng doanh nghiệp vẫn “gồng mình” tiếp tục giao hàng những đơn hàng đã ký trước. Từ tháng 9/2026 - 2/2027 là mùa cao điểm xuất khẩu đồ gỗ ngoài trời nhưng giờ doanh nghiệp này chưa dám ký hợp đồng.

Ông Trần Lam Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty gỗ Thiên Minh cho biết, hiện nay chuỗi cung ứng đầu vào từ nguyên liệu gỗ, kính, dây, thùng carton… đều tăng giá từ 3%-10%, chưa kể chi phí vận chuyển cũng tăng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đều muốn giảm giá mua, vì sức tiêu thụ của thị trường chậm, chi phí logistics tăng cao. Điều này làm DN sản xuất rất khó khăn. Trước khó khăn này, các DN phải liên kết lại với nhau để giảm chi phí logistics, giảm giá thành và tìm nguồn cung nguyên liệu giá hợp lý.

“Giải pháp phù hợp hiện nay với DN này có 10 container, doanh nghiệp khác có 100 container hàng xuất khẩu sẽ đơn hàng thành 1.000 container hoặc 10.000 container, từ đó cùng đàm phán giá logistics để hỗ trợ nhau. Đồng thời, các DN cũng phân loại những bên cung ứng đòi tăng giá vô lý để giải thích khiến họ có trách nhiệm chia sẻ”, ông Sơn cho biết.

Hiện nay, nhiều ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tỷ đô đều khó khăn, từ thị trường tiêu thụ đến nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển đều tăng. Những ngành nguyên liệu nhập khẩu nhiều như chế biến gỗ, dệt may, cao su…bị động do giá nguyên liệu tăng, nguồn cung không ổn định.

Mỗi ngành hàng cần có nguồn nguyên liệu dự trữ để chủ động trong sản xuất khi thị trường biến động - Ảnh: DN cung cấp

Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho rằng, mỗi ngành phải dự trữ nguyên liệu và điều chỉnh lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Mỗi ngành phải công bố được số liệu nguyên liệu dự trữ thì chúng ta chưa có, ví dụ như ngành gỗ dự trữ bao nhiêu nguyên liệu? Đây là câu chuyện mà các tổ chức, hiệp hội phải ngồi lại. Trong ngành phải có sự dự trữ, ngành may ví dụ Hiệp hội A có 1.000 DN sẽ phải ngồi lại xem lượng dự trữ, khi tiêu thụ hết thì phải làm thế nào? trường hợp chỉ có 50% nguyên liệu sẽ đảm bảo ra sao”, ông Việt Anh thông tin.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các DN phải liên kết lại với nhau để tạo thêm sức mạnh, hỗ trợ nhau vượt khó. Cụ thể là việc tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng, cơ cấu lại sản phẩm, đồng thời linh hoạt trong kinh doanh ứng phó với những biến động khó lường của thị trường. Về lâu dài, cơ quan chức năng nên có giải pháp về nguồn cung, quản lý dữ liệu với những ngành nguyên liệu phải nhập khẩu nhiều để chủ động trong sản xuất .