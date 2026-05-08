Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm thu về khoảng 3,7 tỷ USD

Thứ Sáu, 10:42, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả này cho thấy xuất khẩu thủy sản có khởi đầu tích cực, nhất là ở các nhóm hàng tôm, cá tra, mực, bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn thể và một số sản phẩm giá trị cao.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục phục hồi so với cùng kỳ năm 2025. Ước kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng khoảng 14 -15% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy ngành thủy sản có khởi đầu tích cực, nhất là ở các nhóm hàng tôm, cá tra, mực, bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn thể và một số sản phẩm giá trị cao.

xuat khau thuy san 4 thang dau nam thu ve khoang 3,7 ty usd hinh anh 1
Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm tăng khoảng 14% -15% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đồng đều giữa các sản phẩm và thị trường. Một số thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU phục hồi chậm, trong khi Trung Quốc và Hong Kong tăng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về phụ thuộc thị trường, kiểm soát chính ngạch và truy xuất nguồn gốc.

VASEP nhận định, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 tích cực nhưng chưa thật sự bền vững. Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là bắt đầu từ tháng 4/2026, do tác động của chi phí logistics, cạnh tranh giá, rào cản kỹ thuật, chính sách thuế và các yêu cầu mới về chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

VASEP dự báo, xuất khẩu thủy sản năm 2026 có thể đạt trên 12 tỷ USD, tăng trưởng 8 - 10% nếu các điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể chế, nguyên liệu và thị trường.

Hương Giang/VOV1
Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Ngành thuỷ sản Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị
VOV.VN - Với đóng góp doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm (120 triệu USD) cho xuất khẩu thủy sản biển, mặt hàng cá ngừ đại dương tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk được xem là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang góp phần duy trì nguồn thu ngoại tệ ổn định cho tỉnh và tạo lợi nhuận cho doành nghiệp cũng như ngư dân.

Đánh thức tiềm năng thủy sản hồ chứa
VOV.VN - Miền Bắc được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, có thể trở thành trụ cột mới của thủy sản nội địa nếu được tổ chức bài bản. Nội dung này được thảo luận tại Hội nghị phát triển nuôi trồng thủy sản, triển khai Đề án giai đoạn 2026-2030 do Bộ NN&MT phối hợp với Lào Cai tổ chức.

