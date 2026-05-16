Doanh nghiệp kinh doanh vàng cung cấp mọi tài khoản của nhân viên, người thân

Thứ Bảy, 15:36, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp tất cả số tài khoản của nhân viên cũng như người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin. 

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý cung cấp mọi số tài khoản của nhân viên, người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 536 ngày 6.5 của Thuế tỉnh An Giang về ban hành chuyên đề "Chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh An Giang", đồng thời nhằm tăng cường công tác quản lý theo dòng tiền đối với tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình quản lý thuế, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đề nghị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý các loại trên địa bàn quản lý cung cấp các thông tin như sau:

Thông tin lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm: Tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin người thân trong gia đình, bao gồm: Tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin cung cấp, doanh nghiệp phải gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22/5.

Không chỉ riêng với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm gian lận thuế, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, Cục Thuế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền, giảm sử dụng tiền mặt; tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng; kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự: xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi có dấu hiệu tội phạm... 

Chỉ khi ra sân bay mới biết bị nợ thuế: Lỗ hổng cảnh báo hay người dân chủ quan?

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ phát hiện mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế khi đã ra tới sân bay. Trong bối cảnh Bộ Tài chính đề xuất hạ ngưỡng nợ thuế bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh xuống còn 1 triệu đồng, câu chuyện cảnh báo, tra cứu và bảo vệ quyền lợi người nộp thuế tiếp tục gây tranh luận.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trốn thuế hơn 34 tỉ đồng tại Thanh Hóa
VOV.VN - VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Thuế đã cung cấp hàng chục nghìn hồ sơ cho cơ quan Công an
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị từ cơ quan Công an và thực hiện cung cấp hồ sơ đúng quy định, riêng trong năm 2025 là gần 7.000 hồ sơ.

Thu ngân sách tăng vọt, ngành Thuế bước vào “kỷ nguyên quản lý bằng AI”
VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 triệu tỷ đồng, vượt gần 20% dự toán Quốc hội giao, trong khi thu nội địa tăng lên mức kỷ lục 97,9%. Trước áp lực thu ngày càng lớn, ngành Thuế đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để chống thất thu, phát hiện sớm gian lận.

4 thay đổi lớn về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần lưu ý từ ngày 20/6
VOV.VN - Từ ngày 20/6, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ có hiệu lực. Đáng chú ý, giao dịch trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên phải có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán không tiền mặt để được khấu trừ thuế.

Thuế cơ sở 1 Tây Ninh công khai xin lỗi dân vì giải quyết hồ sơ chậm
VOV.VN - Thuế cơ sở 1 Tây Ninh vừa có văn bản phản hồi công dân, đồng thời công khai xin lỗi và cam kết khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ phát sinh do phải rà soát, điều chỉnh nghiệp vụ.

