Cải chính

Thuế cơ sở 1 Tây Ninh công khai xin lỗi dân vì giải quyết hồ sơ chậm

Thứ Năm, 20:25, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thuế cơ sở 1 Tây Ninh vừa có văn bản phản hồi công dân, đồng thời công khai xin lỗi và cam kết khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ phát sinh do phải rà soát, điều chỉnh nghiệp vụ.

Trưa 7/5, thông tin từ Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cho biết, ông Trần Phước Hòa, Phó trưởng đơn vị đã ký văn bản gửi ông Ngô Thanh Liêm, ngụ xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) để giải thích nguyên nhân chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời gửi lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến thời gian thực hiện hồ sơ của người dân.

Theo nội dung phản hồi, đơn vị sẽ tăng cường tiến độ rà soát, xử lý hồ sơ; hạn chế tình trạng kéo dài do phải điều chỉnh nghiệp vụ; phối hợp bộ phận kỹ thuật theo dõi, khắc phục lỗi đồng bộ dữ liệu nhằm giảm thao tác thủ công. Cơ quan thuế cũng cho biết sẽ chủ động thông tin đến bộ phận hành chính công khi hệ thống phát sinh sự cố để người dân kịp thời nắm tình trạng xử lý.

Thuế cơ sở 1 Tây Ninh. (Ảnh: C.H)

Trước đó, ông Ngô Thanh Liêm phản ánh, hồ sơ của ông đã quá hạn khoảng 25 ngày nhưng chưa nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính.

Lý giải về vụ việc, Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cho biết, trong quá trình xử lý, công chức chuyên môn phát hiện một số nội dung cần rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh phải điều chỉnh bổ sung sau này.

Sau khi hoàn tất xử lý, hồ sơ được chuyển trả về bộ phận hành chính công xã Tân Trụ. Tuy nhiên, thời điểm trả kết quả xảy ra lỗi đồng bộ dữ liệu khiến thông báo nghĩa vụ tài chính không tự động hiển thị trên hệ thống hành chính công. Công chức phải thao tác thủ công để cập nhật kết quả cho người dân, trong đó có hồ sơ của ông Liêm bị ảnh hưởng chậm trễ trước khi được khắc phục.

“Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cảm ơn ông đã phản ánh để cơ quan thuế kịp thời rà soát, cải tiến chất lượng phục vụ và rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân”, văn bản nêu rõ.

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I

VOV.VN - Tối 24/4, tại sân vận động Long An, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao toàn dân mà còn đánh dấu bước chuyển mới sau sáp nhập, hướng tới nâng cao thành tích và phát triển phong trào bền vững.

VOV.VN - Tối 24/4, tại sân vận động Long An, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao toàn dân mà còn đánh dấu bước chuyển mới sau sáp nhập, hướng tới nâng cao thành tích và phát triển phong trào bền vững.

Tây Ninh tăng cường biện pháp bảo vệ rừng trước cảnh báo cháy cấp 5

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

VOV.VN - Trước cảnh báo cháy rừng cấp 5 - mức cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, Tây Ninh đang đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo vệ hơn 100.000 ha rừng. Từ tăng cường tuần tra, trực 24/24h đến kiểm soát đốt đồng và ứng dụng phối hợp liên ngành, tỉnh chủ động giữ rừng "từ sớm, từ xa”, không để cháy lan rộng trong cao điểm.

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa

VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

Tây Ninh dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Phú An

VOV.VN - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhằm phục vụ điều tra và hỗ trợ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng.

VOV.VN - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhằm phục vụ điều tra và hỗ trợ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng.

