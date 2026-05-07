Thuế cơ sở 1 Tây Ninh công khai xin lỗi dân vì giải quyết hồ sơ chậm

Trưa 7/5, thông tin từ Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cho biết, ông Trần Phước Hòa, Phó trưởng đơn vị đã ký văn bản gửi ông Ngô Thanh Liêm, ngụ xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) để giải thích nguyên nhân chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời gửi lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến thời gian thực hiện hồ sơ của người dân.

Theo nội dung phản hồi, đơn vị sẽ tăng cường tiến độ rà soát, xử lý hồ sơ; hạn chế tình trạng kéo dài do phải điều chỉnh nghiệp vụ; phối hợp bộ phận kỹ thuật theo dõi, khắc phục lỗi đồng bộ dữ liệu nhằm giảm thao tác thủ công. Cơ quan thuế cũng cho biết sẽ chủ động thông tin đến bộ phận hành chính công khi hệ thống phát sinh sự cố để người dân kịp thời nắm tình trạng xử lý.

Thuế cơ sở 1 Tây Ninh. (Ảnh: C.H)

Trước đó, ông Ngô Thanh Liêm phản ánh, hồ sơ của ông đã quá hạn khoảng 25 ngày nhưng chưa nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính.

Lý giải về vụ việc, Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cho biết, trong quá trình xử lý, công chức chuyên môn phát hiện một số nội dung cần rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh phải điều chỉnh bổ sung sau này.

Sau khi hoàn tất xử lý, hồ sơ được chuyển trả về bộ phận hành chính công xã Tân Trụ. Tuy nhiên, thời điểm trả kết quả xảy ra lỗi đồng bộ dữ liệu khiến thông báo nghĩa vụ tài chính không tự động hiển thị trên hệ thống hành chính công. Công chức phải thao tác thủ công để cập nhật kết quả cho người dân, trong đó có hồ sơ của ông Liêm bị ảnh hưởng chậm trễ trước khi được khắc phục.

“Thuế cơ sở 1 Tây Ninh cảm ơn ông đã phản ánh để cơ quan thuế kịp thời rà soát, cải tiến chất lượng phục vụ và rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân”, văn bản nêu rõ.