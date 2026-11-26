Đây là cách tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu, thay vì tính trên thu nhập tính thuế. Với phương pháp này, doanh nghiệp không phải kê khai hóa đơn đầu vào và đầu ra. Quy định này làm nhiều doanh nghiệp phấn khởi, vì chủ động lựa chọn cách tính thuế phù hợp với tình hình hoạt động của mình.

Phương pháp tính thuế đơn giản sẽ tạo điều kiện để nhiều hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp (Ảnh Lệ Hằng)

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu và mở rộng phương pháp tính thuế đơn giản này là tín hiệu tích cực, nhất là với nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn lực quản trị và kế toán còn hạn chế.

Phương pháp tính thuế đơn giản trực tiếp từ doanh thu này sẽ tạo điều kiện để nhiều hộ sản xuất, kinh doanh phát triển, mở rộng hoạt động, nâng lên thành lập doanh nghiệp mà không e ngại với thủ tục kê khai thuế phức tạp.

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục về phương pháp tính thuế trực tiếp từ doanh thu cho doanh nghiệp (Ảnh Lệ Hằng)

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng: "Chính sách này tạo sự công bằng, bình đẳng giữa hộ kinh doanh với doanh nghiệp. Có nghĩa là hộ kinh doanh được lựa chọ phương pháp tính thuế: kê khai thuế hay tính thuế trực tiếp từ doanh thu. Để khi người nộp thuế chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp vẫn được thực hiện chính thuế sách như nhau để người kinh doanh có động lực chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đây cũng là những mục tiêu cơ bản mà Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới".

Điều người nộp thuế ngại khi nâng từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là thủ tục kê khai thuế vì chưa có kinh nghiệm

TP.HCM là địa phương có nhiều doanh nghiệp nhất cả nước với khoảng 350.000 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 10 tháng qua, TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 620.800 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và tăng 21,7% so với cùng kỳ. Số thu này bằng 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng ngành thuế được giao trong mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của TP.HCM năm 2026.