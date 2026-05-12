Doanh nghiệp sản xuất Việt vẫn “vừa chạy vừa vá” trong chuyển đổi số

Tại phiên thảo luận “Sản xuất: Nhà máy thông minh - công cụ bình đẳng hóa” diễn ra cùng ngày, ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, cho rằng nhà máy thông minh đang trở thành điểm giao thoa giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu và năng lực nội tại của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

Hội thảo diễn ra chiều 12/5 tại TP.HCM

Theo ông Nam, trên thế giới, các tập đoàn sản xuất lớn đã tích hợp trí tuệ nhân tạo vào dây chuyền như một phần thiết yếu, từ dự đoán lỗi thiết bị, kiểm soát chất lượng bằng thị giác máy đến tối ưu hóa năng lượng. Trong khi đó, tại Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ - chiếm hơn 90% số lượng - vẫn gặp khó trong quá trình chuyển đổi số do hạn chế về nguồn lực và cách tiếp cận.

“Phần lớn doanh nghiệp đang vận hành trong tình trạng bị động, ‘vừa chạy vừa vá’, chỉ chờ hỏng mới sửa” - ông Nam nhận định, đồng thời cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy và cách triển khai.

Các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TP.HCM dẫn đầu trong chuyển đổi sản xuất thông minh

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp chưa xác định được điểm khởi đầu phù hợp giữa nhiều lựa chọn giải pháp khác nhau. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa kỳ vọng và hiệu quả đầu tư cũng khiến không ít dự án chuyển đổi số bị gián đoạn.

Đại diện VINASA nhấn mạnh, chuyển đổi số không phải là đặc quyền của doanh nghiệp lớn mà là “công cụ bình đẳng hóa” năng suất, nếu được triển khai đúng trọng tâm và lộ trình phù hợp.