  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Doanh nghiệp sản xuất Việt vẫn “vừa chạy vừa vá” trong chuyển đổi số

Thứ Ba, 20:15, 12/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh AI thúc đẩy sản xuất toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn vận hành theo kiểu “vừa chạy vừa vá”. Tại Biztech 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức chiều 12/5, bài toán nhà máy thông minh tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.

Tại phiên thảo luận “Sản xuất: Nhà máy thông minh - công cụ bình đẳng hóa” diễn ra cùng ngày, ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, cho rằng nhà máy thông minh đang trở thành điểm giao thoa giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu và năng lực nội tại của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

Hội thảo diễn ra chiều 12/5 tại TP.HCM

Theo ông Nam, trên thế giới, các tập đoàn sản xuất lớn đã tích hợp trí tuệ nhân tạo vào dây chuyền như một phần thiết yếu, từ dự đoán lỗi thiết bị, kiểm soát chất lượng bằng thị giác máy đến tối ưu hóa năng lượng. Trong khi đó, tại Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ - chiếm hơn 90% số lượng - vẫn gặp khó trong quá trình chuyển đổi số do hạn chế về nguồn lực và cách tiếp cận.

“Phần lớn doanh nghiệp đang vận hành trong tình trạng bị động, ‘vừa chạy vừa vá’, chỉ chờ hỏng mới sửa” - ông Nam nhận định, đồng thời cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy và cách triển khai.

Các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TP.HCM dẫn đầu trong chuyển đổi sản xuất thông minh

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp chưa xác định được điểm khởi đầu phù hợp giữa nhiều lựa chọn giải pháp khác nhau. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa kỳ vọng và hiệu quả đầu tư cũng khiến không ít dự án chuyển đổi số bị gián đoạn.

Đại diện VINASA nhấn mạnh, chuyển đổi số không phải là đặc quyền của doanh nghiệp lớn mà là “công cụ bình đẳng hóa” năng suất, nếu được triển khai đúng trọng tâm và lộ trình phù hợp.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
"Không thể trả lời cử tri về chuyển đổi số nếu kết nối còn trục trặc"

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 11/5, khi nhiều điểm cầu trực tuyến bị gián đoạn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị phải làm tốt những khâu kỹ thuật cơ bản nhất trước khi nói đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

Hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số an toàn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cam kết, hướng tới sự hỗ trợ mang tính thực tế, tư vấn đúng lúc, hướng dẫn đúng chỗ đưa ra giải pháp phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển đổi số an toàn và bền vững.

