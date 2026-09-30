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Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Thứ Tư, 06:30, 30/09/2026

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam

VOV.VN - Với việc trao tặng thêm 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trong năm học 2026 – 2027, Honda Việt Nam đã nâng tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn trao tặng cho trẻ em lên tới gần 14 triệu chiếc kể từ năm 2018, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở học sinh lên 89%.

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PV/VOV.VN
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