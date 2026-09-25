Thứ Sáu, 09:43, 25/09/2026

Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 359, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam- hay còn gọi tắt là VAMC, thay thế cho các quy định đã tồn tại 13 năm qua, kỳ vọng gỡ nút thắt nợ xấu, khơi thông dòng vốn.