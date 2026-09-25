Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 359, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam- hay còn gọi tắt là VAMC, thay thế cho các quy định đã tồn tại 13 năm qua, kỳ vọng gỡ nút thắt nợ xấu, khơi thông dòng vốn.
VOV.VN - Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.576 tỷ đồng vốn đầu tư công. Lũy kế đến ngày 17/9, địa phương đã giải ngân hơn 12.408 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
VOV.VN - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án hàng nghìn tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
VOV.VN - Bắc Ninh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn 153,8 tỷ đồng, nhằm bảo vệ gần 13.000 ha rừng, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.
VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Nghĩa Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích khoảng 75 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng.
VOV.VN - Phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành giải phóng toàn bộ 17,47 hecta thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. 100% hộ dân trong phạm vi thu hồi đất đã đồng ý, ủng hộ chủ trương và giao mặt bằng để công trình được triển khai theo kế hoạch.