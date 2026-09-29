Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc

Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam

VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.