Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc

VOV.VN - Nhằm hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ khi bước vào lớp 1, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông.
VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.
VOV.VN - Hòa chung không khí rộn ràng của mùa tựu trường, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 31/10/2026. Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.
VOV.VN - Honda Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững giai đoạn 2025 - 2026. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.
VOV.VN - Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và UBATGTQG tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026 dành cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
VOV.VN - Sau 30 năm phát triển tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã cung cấp hơn 40 triệu xe máy và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ô tô, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an toàn giao thông và phát triển bền vững, góp phần xây dựng niềm tin với hàng triệu khách hàng.