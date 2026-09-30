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Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Thứ Tư, 07:00, 30/09/2026

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc

VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

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PV/VOV.VN
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