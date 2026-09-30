Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc

VOV.VN - Trong năm học 2026 – 2027, 100% học sinh lớp Một trên cả nước sẽ được Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời dự kiến có khoảng 350.000 phụ huynh cùng 1,8 triệu học sinh được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
VOV.VN - Trong tháng 8/2026, Honda bán ra 166.721 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy.
VOV.VN - Hòa chung không khí rộn ràng của mùa tựu trường, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 31/10/2026. Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.
VOV.VN - Sau 30 năm phát triển tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã cung cấp hơn 40 triệu xe máy và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ô tô, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an toàn giao thông và phát triển bền vững, góp phần xây dựng niềm tin với hàng triệu khách hàng.
VOV.VN - Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và UBATGTQG tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026 dành cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
VOV.VN - Ngày 28/1, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội triển khai chương trình hướng dẫn kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho gần 1.500 người dân và học sinh trên địa bàn xã Đan Phượng.