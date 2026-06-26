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Đơn giá nhân công chưa theo kịp thị trường, doanh nghiệp ở Điện Biên kiến nghị

Thứ Sáu, 11:49, 26/06/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan quản lý công bố và mức chi trả thực tế trên thị trường chênh lệch khá cao, gây khó khăn trong lập dự toán, đấu thầu và thanh quyết toán công trình.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã kiến nghị UBND tỉnh sớm rà soát, điều chỉnh đơn giá nhân công phù hợp với diễn biến của thị trường lao động.

Theo Quyết định số 598 ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đơn giá nhân công xây dựng được công bố để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dao động từ 224.375 đồng đến 291.842 đồng/ngày công.

Trong khi đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, mức tiền công phải chi trả hiện nay cao hơn đáng kể. Cụ thể, mức tiền công của lao động phổ thông phổ biến từ 350.000 đến 500.000 đồng/người/ngày; đối với thợ kỹ thuật, mức chi trả dao động từ 600.000 đến 900.000 đồng/người/ngày, tùy theo tay nghề và yêu cầu công việc.

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Ngoài áp lực tiến độ, nhiều doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên đang đối mặt với nỗi lo thiếu hụt lao động do nhu cầu lao động tăng đột biến tại địa phương

Khoảng chênh lệch giữa đơn giá được công bố và chi phí nhân công thực tế khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý chi phí cũng như thanh quyết toán các công trình, đặc biệt đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cho biết: địa phương hiện đang triển khai nhiều dự án giao thông, hạ tầng và dân dụng; Riêng 9 công trình trường nội trú liên cấp sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/8 để phục vụ năm học mới, khiến nhu cầu lao động trong lĩnh vực xây dựng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn cũng đang triển khai các dự án đô thị, hạ tầng, du lịch và nghỉ dưỡng trên địa bàn, làm thị trường lao động xây dựng càng trở nên khan hiếm hơn.

"Sự chênh lệch lớn giữa đơn giá nhân công theo quy định và chi phí lao động thực tế đang làm phát sinh nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý chi phí, thanh quyết toán công trình và triển khai các dự án đầu tư", ông Bùi Đức Giang cho biết.

Cũng theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, nếu đơn giá nhân công không được cập nhật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, đồng thời tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật và công bố đơn giá nhân công xây dựng phù hợp với diễn biến của thị trường lao động. Theo Hiệp hội, việc điều chỉnh đơn giá sẽ tạo cơ sở sát thực tế hơn trong lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu và thanh quyết toán công trình.

Hiệp hội cũng kiến nghị tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, tìm giải pháp hài hòa giữa mục tiêu nâng cao thu nhập cho người lao động với yêu cầu duy trì môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định.

Trước đó, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 17/4/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phản ánh tình trạng đơn giá nhân công công bố thấp hơn đáng kể so với mức chi trả trên thị trường và kiến nghị Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh. Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến và cho rằng phản ánh của Hiệp hội là xác đáng và việc điều chỉnh đơn giá nhân công là cần thiết trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động; Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, xây dựng lại đơn giá nhân công theo tình hình thực tế.

Tuy nhiên đến nay, sau hơn hai tháng kể từ cuộc đối thoại, đơn giá nhân công xây dựng mới vẫn chưa được công bố. Trong khi nhiều công trình trên địa bàn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Các doanh nghiệp kỳ vọng việc cập nhật đơn giá sẽ sớm được thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và bảo đảm tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn.
 

Vũ Lợi/VOV Tây Bắc
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